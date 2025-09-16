Mit dem neuen Update auf iOS 26 bringt Apple jede Menge neue Funktionen, doch nicht alles läuft von Anfang an rund. In einem neuen Support-Dokument weist Apple darauf hin, dass sich die Installation des Updates kurzzeitig negativ auf die Akkulaufzeit auswirken kann. Die gute Nachricht: Das ist völlig normal.

Warum der Akku nach einem Update schneller leer sein kann

Apple erklärt, warum das iPhone nach einem großen Software-Update wie iOS 26 möglicherweise mehr Akku verbraucht – und was dahintersteckt.

Nach dem Update laufen im Hintergrund verschiedene Prozesse ab:

Das System indiziert Daten und Dateien für die Spotlight-Suche,

lädt neue Systemdateien und Assets herunter,

und aktualisiert Apps für die neue iOS-Version.

Das alles kann sich spürbar auf Akkulaufzeit und Performance auswirken, vor allem in den ersten Tagen nach dem Update.

Mehr Funktionen, mehr Verbrauch

Apple betont außerdem, dass neue Features auch mehr Systemressourcen beanspruchen können. Das kann je nach Nutzung zu leichter Performance-Verschlechterung oder verkürzter Akkulaufzeit führen.

In dem Support-Dokument heißt es:

„Unmittelbar nach Abschluss eines Updates, besonders bei größeren Versionen, kann es zu vorübergehenden Auswirkungen auf die Akkulaufzeit und die thermische Leistung kommen. Das ist normal, da das Gerät noch Hintergrundaufgaben erledigt.“

Außerdem wird erklärt, dass Apple laufend an Optimierungen arbeitet, um sowohl die Akkulaufzeit als auch das Nutzungserlebnis mit späteren Updates zu verbessern.

Kein exklusives Problem von iOS 26

Interessant: Das neue Support-Dokument wurde nicht speziell für iOS 26 verfasst, sondern gilt grundsätzlich für alle iOS- und iPadOS-Updates. Neu ist allerdings, wie deutlich Apple dieses Mal auf die möglichen Akku-Auswirkungen hinweist. Vermutlich, weil das Thema regelmäßig für Kritik und Verunsicherung sorgt.

Apple erklärt in dem Dokument außerdem, warum es wichtig ist, Updates zeitnah zu installieren, und wie sie den sicheren und stabilen Betrieb des iPhones gewährleisten.

iOS 26 kann anfangs mehr Akku verbrauchen

Wenn dein Akku nach dem Update auf iOS 26 schneller leer ist: Kein Grund zur Panik. Das legt sich meist nach ein paar Tagen von selbst. Einfach das Gerät wie gewohnt nutzen, die Hintergrundprozesse machen ihren Job und mit einem der nächsten iOS-Updates wird es wieder runder laufen.