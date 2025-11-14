Das Wochenend-Gewinnspiel: WiZ ist denn hier los?

Das Wochenende naht und damit ist es mal wieder an der Zeit für ein neues Gewinnspiel hier im Blog. Ich war in den vergangenen Tagen fleißig und habe ein wenig übrig gebliebenes Laminat in unserer kleinen Wohnzimmer-Ecke verlegt. Gleichzeitig war es mal wieder an der Zeit, ein wenig die Schränke auszumisten. Und da habe ich gleich sieben Sachen erwischt, über die sich sicherlich jemand von euch freut.

An diesem Wochenende könnt ihr ein cooles Paket von WiZ gewinnen. Die Marke für smarte Beleuchtung gehört ja zum gleichen Konzern wie Philips Hue und ist damit so etwas wie die kleine Schwester. Verstecken muss sich WiZ deswegen aber noch lange nicht.


WiZ setzt anders als Philips Hue auf eine WLAN-Verbindung, es ist also keine Steuerzentrale für den Betrieb der Lampen und Leuchten notwendig. Ebenso können die allermeisten Produkte bereits direkt mit Matter verbunden werden. Das geht entweder direkt oder nach einem Firmware-Update.

Den vollen Funktionsumfang gibt es über die WiZ-App. Dort können beispielsweise die Farbverläufe der Gradient-Produkte angepasst werden, mit dem Doppelpack der Gradient Light Bar ist ja hier auch etwas Passendes dabei. Und alternativ zum Bewegungsmelder, den es auch noch mit dazu gibt, können die WiZ-Leuchtmittel dank SpaceSense selbst zum Bewegungsmelder werden.

Vielleicht ist das Paket ja etwas für euch. Entweder weil ihr schon WiZ-Produkte oder andere Matter-Lichter im Einsatz habt oder weil ihr die ganze Sache einfach mal ausprobieren wollt. Macht jetzt mit und versucht euer Glück!

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr das im Titelbild zu sehende Paket von WiZ gewinnen möchtet, dann müsst ihr bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und die folgende Frage beantworten:

Wann wurde WiZ vom Philips Hue Hersteller übernommen?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen und danach in unserem News-Ticker bekannt geben.

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

