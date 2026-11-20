Das Anfang März vorgestellte M5 MacBook Air ist zum Black Friday im Preis gesunken. Nachdem Apple im Herbst die Preise erhöht hat, geht es jetzt wieder leicht nach unten. Statt 1.399 Euro kostet das MacBook Air Bei Amazon nur noch 1.179 Euro. Im Vergleich: Im Sommer, noch vor der Preiserhöhung, konnte man das Modell knapp unter 1.000 Euro kaufen. Doch die Zeit lässt sich leider nicht zurückdrehen… Immerhin: Das MacBook Air bietet doppelt so viel Speicher wie sein Vorgänger, nämlich mindestens 512 GB statt nur 256 GB.

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MIT DER POWER DES M5 – Mit seiner schnelleren CPU und dem gemeinsamen Arbeitsspeicher sorgt der M5 Chip dafür, dass Apps noch schneller und...

Welche Neuerungen bringt das M5-Modell noch mit? Abgesehen von Wi-Fi 7 und neuer Funktechnik, steht der M5-Chip im Fokus. Dieser ist für Apple Intelligence optimiert und funktioniert auch mit der kommenden Siri AI, die im Gegensatz zu iPhone und iPad auf dem Mac im September auch bei uns startet. Das lüfterlose Design und die bis zu 18 Stunden lange Akkulaufzeit sorgen für ein rundes Gesamtpaket.

Hinzu kommt eine 12-Megapixel-Center-Stage-Kamera mit Desk View, ein Drei-Mikrofon-Array sowie Support für Spatial Audio, um den Klang zu optimieren. Im Vergleich zum MacBook Pro muss sich das Air mit weniger Anschlüssen begnügen, allerdings kommen zwei Thunderbolt-4-Ports zum Einsatz, die schnelle Datenübertragung ermöglichen.

Für wen lohnt sich das MacBook Air?

Für alle, die einen zuverlässigen Computer suchen, der auch für die Zukunft gemacht ist. Wer sich jetzt für das M5 MacBook Air entscheidet, muss sich in den nächsten fünf und mehr Jahren keine Sorgen machen, denn die mitgelieferte Power ist super stark und für die nächsten Jahre gerüstet. Herkömmliche Arbeiten wie Texte schreiben, Office, Surfen, Streaming, YouTube und Co. sind für das Air ein Klacks. Auch gelegentliche Video- oder Bildbearbeitung ist überhaupt kein Problem. Mit doppelt so viel Arbeitsspeicher als auch Festplattenkapazität bietet das Air im Vergleich zum Neo starke Argumente.

Wer sich jetzt für das MacBook Air mit M5-Chip interessiert, kann für 1.179 Euro statt 1.399 Euro zugreifen. Der Preis ist für alle Farbvarianten gültig, jedoch kostet Polarstern mit 1.182 Euro etwas mehr.