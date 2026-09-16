Zwei praktische Tischladegeräte von Joyroom und Baseus reduziert

Ihr braucht mehr Ordnung auf dem Schreibtisch, auf der Arbeitsplatte in der Küche oder auf dem Sideboard im Wohnzimmer? Dann sucht euch eines der beiden praktischen Tischladegeräte von Joyroom oder Baseus aus, die es heute bei Amazon im Angebot gibt. Das sind die Details.

Joyroom Podix bietet zwei integrierte Kabel

Für mich gibt es ja nichts nervigeres als ungenutzt Kabel, die kreuz und quer über dem Schreibtisch verteilt liegen. Warum nicht einfach einziehen, wenn man sie gerade nicht benötigt?

Genau das ist mit der Joyroom Podix Ladestation möglich, die sogar zwei integrierte USB-C-Kabel mit einer Länge von jeweils 80 Zentimeter bietet. Darüber hinaus gibt es einen weiteren USB-C-Anschluss und zwei klassische USB-A-Ports sowie ein Display, auf dem die aktuelle Ladeleistung angezeigt wird. 100 Watt sind mit einem Kabel möglich, die maximale Leistung des gesamten Ladegeräts liegt bei 140 Watt.

Normalerweise kostet die Ladestation von Joyroom mehr als 110 Euro. Aktuell ist sie auf gut 89 Euro reduziert, zudem erfolgt an der Kasse ein automatischer Rabatt von 10 Prozent. So landet ihr am Ende bei 80,70 Euro.

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Baseus Nomos bietet eine verstellbare Qi2-Ladefläche

Wollt ihr euer iPhone nicht immer an das Kabel anschließen, sondern viel lieber gut sichtbar im Blickfeld behalten? Dann ist die Baseus Nomos Ladestation genau wie für euch gemacht. Die bietet eine Qi2-Ladefläche, die flexibel gekippt werden kann. Das iPhone kann entweder im Hoch- oder Querformat magnetisch andocken.

Zusätzlich zu den beiden USB-C-Anschlüssen und dem USB-A-Port gibt es auch hier ein integriertes USB-C-Kabel, das flexibel ausgezogen werden kann. Ein kleines Display zeigt die aktuelle Ladeleistung an.

Regulär mit 79,99 Euro bepreist, bekommt ihr die Baseus Nomos Ladestation derzeit zum Vorteilspreis von 59,99 Euro.