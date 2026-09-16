Apple macht Fotos überprüfbar: So funktioniert „Apple Reference Image“

Mit „Apple Reference Image“ will Apple einen neuen Weg schaffen, um die Herkunft digitaler Fotos überprüfbar zu machen. Die Funktion, die mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max eingeführt wurde, soll nachweisen können, dass ein Bild tatsächlich mit einer iPhone-Kamera aufgenommen wurde und nicht nachträglich manipuliert oder von einer KI erzeugt wurde. Apple beschreibt das System sinngemäß als eine Art digitales Filmnegativ für das Zeitalter der generativen KI.

„Apple Reference Image bietet eine vertrauenswürdige, skalierbare Garantie dafür, dass ein Referenzbild genau das ist, was es zu sein vorgibt: Ein echtes Foto, das zu einem bestimmten Zeitpunkt von einem echten Sensor in einer iPhone-Kamera aufgenommen wurde. Damit setzt es einen neuen Standard für überprüfbare digitale Fotografie.“

Der entscheidende Unterschied zu bisherigen Verfahren liegt laut Apple im Aufnahmeprozess. Apple Reference Image versetzt den Kamerasensor in einen speziellen Referenzmodus. Direkt nach der Aufnahme werden die Pixeldaten kryptografisch signiert, noch bevor sie die übliche Software-Verarbeitung des iPhones durchlaufen. Dadurch soll verhindert werden, dass die Sensor-Firmware die ursprünglichen Daten nachträglich verändert. Bei anderen Authentifizierungssystemen erfolgt die Signatur erst später in der Verarbeitungskette.

Ein geschütztes digitales Negativ

Neben dem normalen, weiterhin bearbeitbaren Foto erzeugt das iPhone dabei ein geschütztes digitales Negativ. Darin stecken unter anderem die ursprünglichen Pixeldaten, Informationen über den Sensor sowie kryptografische Zeitstempel. Diese enthalten Zeitgrenzen, mit denen sich später überprüfen lässt, wann die Aufnahme entstanden sein kann. Das Negativ bleibt auf dem Gerät, bis der Nutzer bzw. die Nutzerin es zur Überprüfung verwenden möchte.

Soll die Echtheit eines Bildes überprüft werden, wird das digitale Negativ laut Apple unbearbeitet an „Private Cloud Compute“ übertragen. Dort wird es in einer geschützten und überprüfbaren Umgebung verarbeitet und wieder als Bild dargestellt. Der entscheidende Punkt: Die ursprünglichen Sensordaten sollen dabei nicht einfach einer normalen Bildbearbeitungskette ausgesetzt werden. So will Apple die Herkunft eines Fotos technisch nachvollziehbar halten.

Apple hat das System nach eigenen Angaben gegen verschiedene Angriffsszenarien entwickelt, darunter manipulierte Daten, ein kompromittiertes Betriebssystem, Hardware-Angriffe und Angriffe auf die kryptografischen Verfahren. Zusätzlich kann Apple einzelne Fotos oder bei Bedarf sogar einen kompletten Kamerasensor zurückrufen, falls ein Betrugsfall entdeckt wird. Für jedes überprüfte Bild soll „Private Cloud Compute“ außerdem einen Konfidenzwert berechnen. Apple bezeichnet das Verfahren als das erste Bild-Herkunftssystem mit quantensicheren Schutzmaßnahmen.

Trotz der technischen Überprüfung soll nicht nachvollziehbar sein, welcher Fotograf hinter mehreren Aufnahmen steckt. Apple Reference Image verwendet laut Apple keine öffentlich sichtbaren Identitäten und verhindert eine öffentliche Verknüpfung verschiedener Bilder desselben Sensors. Auch Apple selbst soll keinen Zugriff auf den Bildinhalt erhalten. Die Funktion ist zudem optional und zunächst auf den Hauptkamerasensor beschränkt. Alle Infos zu Apple Reference Image lassen sich in Apples Security Research Blog nachlesen.