Halide: Version 3.2 bringt Blendenpriorität aufs iPhone 18 Pro

Die Pro-Kamera-App Halide Mark III (App Store-Link) bekommt mit der neuen Version 3.2 ihr erstes größeres Update für das iPhone 18 Pro. Im Mittelpunkt steht ein neuer Blendenprioritäts-Modus, der die variable Blende des aktuellen Pro-Kamerasystems gezielter nutzbar macht. Nutzer und Nutzerinnen der App können dabei eine gewünschte Blendenzahl zwischen ƒ/1,48 und ƒ/4,0 festlegen.

Ist die gewünschte Blende eingestellt, kümmert sich Halide automatisch um Verschlusszeit und ISO, damit die Belichtung stimmt. Wer noch mehr Kontrolle möchte, kann weiterhin den vollständig manuellen Modus verwenden und den ISO-Wert direkt steuern. Damit richtet sich die App vor allem an Fotografie-Fans, denen die Automatik der Apple-Kamera zu wenig Spielraum lässt.

Zwei neue Looks für alle iPhones

Auch unabhängig vom iPhone 18 Pro hat das Update etwas zu bieten. Halide ergänzt seine „Halide Looks“ um zwei neue Presets: „Dawn“ setzt auf warme Mitteltöne und Lichter sowie weiche, satte Schatten. „Quicksilver“ kombiniert dagegen hohen Kontrast mit gedämpften Farben und orientiert sich optisch an klassischen Silberretentionsverfahren.

Darüber hinaus führt Halide 3.2 einen neuen 16:9-Aufnahmemodus ein. Die App entwickelt damit ihre im Mai eingeführte Mark III-Version weiter, die neben einer überarbeiteten Kamera auch einen eigenen Bildbearbeitungsmodus und die stilprägenden Looks mitgebracht hatte. Auf Version 3.1 im Juli folgt nun das erste Update, das speziell die Möglichkeiten des neuen iPhone-18-Pro-Kamerasystems ausnutzt.

Halide Mark III kostet weiterhin 79,99 Euro als Einmalkauf im deutschen App Store. Alternativ können Nutzer und Nutzerinnen die App im Abonnement für 22,99 Euro pro Jahr verwenden. Für die Installation von Halide sind neben 92 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 18.0 oder neuer auf dem Gerät vonnöten. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits seit längerem für die App vorhanden. Das Update auf v3.2 ist für alle Halide-User kostenlos. Weitere Infos zur Halide Kamera-App gibt es auch auf der offiziellen Website.