Homematic IP: Großes App-Update mit Geofencing und CarPlay

Wer ein Smart Home mit Homematic IP betreibt, darf sich über ein ungewöhnlich umfangreiches Update freuen. Mit der neuen Version 3.9.13 der kostenlosen App spendiert eQ-3 seinem System eine ganze Reihe frischer Steuerungs- und Automatisierungsmöglichkeiten. Das Highlight ist dabei zweifellos das Geofencing.

Das Zuhause reagiert auf deinen Standort

Beim Geofencing löst das Smart Home Aktionen aus, sobald sich ein oder mehrere gekoppelte Smartphones in einen bestimmten Bereich hinein- oder aus ihm herausbewegen. Verlässt etwa der letzte Bewohner das Haus, senkt die Heizung automatisch die Solltemperatur ab, und die Haustür verriegelt sich gleich mit. Das spart Energie und sorgt obendrein für mehr Komfort im Alltag.

Damit die Einrichtung nicht zur Bastelstunde wird, führt der neue Homematic IP Assistant Schritt für Schritt durch den Prozess. Außerdem stehen zwei typische Anwendungsfälle als vorgefertigte Aktionen bereit, nämlich die standortbasierte Zutrittssteuerung und die Heizungsregelung. Wer es lieber individuell mag, kann Geofencing aber auch als Auslöser für eigene Automatisierungen nutzen.

Smart Home vom Fahrersitz aus bedienen

Ebenfalls neu ist die Unterstützung für Apple CarPlay und Android Auto. Dadurch lassen sich viele Funktionen direkt über das Infotainmentsystem des Autos steuern. Die App bietet dafür drei Tabs, die sich jeweils mit drei Aktionen belegen lassen. So öffnest oder schließt du zum Beispiel das Garagentor, ohne das Handy in die Hand zu nehmen, oder du checkst den Alarmstatus deines Zuhauses. Zudem erscheinen wichtige Meldungen, etwa bei Einbruch- oder Gefahrenalarm, direkt auf dem Fahrzeugdisplay.

Mehr Möglichkeiten für Sicherheitskameras

Auch die Homematic IP Sicherheitskameras profitieren, denn eQ-3 hatte bereits zum Marktstart eine kontinuierliche Weiterentwicklung angekündigt. Das Update bringt nun unter anderem individuell festlegbare Alarmbereiche und die Möglichkeit, aus der Live-Ansicht der Kamera heraus die Tür zu öffnen.

Rollout und Update für die Home Control Unit

Die App-Version 3.9.13 wird wie üblich schrittweise freigegeben. Der Rollout begann am 27. Oktober und sollte innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein. Parallel dazu erhält die Home Control Unit die Version 1.8.10. Sie bringt Plugins für die etablierten Standards Modbus und MQTT mit und erlaubt es zudem, Partner-Plugins auf der Smart-Home-Zentrale zu installieren. Damit öffnet eQ-3 das System für die nahtlose Integration weiterer Lösungen.