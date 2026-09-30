Boox Picco: eBook-Reader wiegt 58 Gramm und haftet am iPhone

In meinem Artikel zu den Kindle-Angeboten am gestrigen Dienstag hat ein Leser angemerkt, dass ihm normale eBook-Reader zu groß sind. Passend dazu ist noch am selben Tag eine Pressemitteilung von Boox bei uns eingetrudelt, in der der neue Boox Picco vorgestellt wird. Der eBook-Reader ist mit einem 3,97 Zoll großen Display ausgestattet und bringt nur 58 Gramm auf die Waage.

Der Hersteller möchte euch damit vor allem in den kurzen Momenten erreichen, an denen ihr sonst einfach nur auf euer iPhone schauen würdet. „Das Gerät fügt sich in die kleinen Pausen des Alltags ein, etwa in der Warteschlange oder beim Warten auf den Kaffee, und macht aus verstreuten Minuten konzentrierte Lesezeit, statt sie mit gedankenlosem Scrollen zu füllen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Um als Alternative zum Smartphone immer griffbereit zu sein, hat man sich für den Boox Picco etwas Besonderes einfallen lassen. Zum Lieferumfang gehört eine magnetische Hülle, mit der sich der kleine eBook-Reader an der Rückseite des iPhones oder anderer geeigneter Smartphones befestigen lässt.

Boox Picco kommt mit Beleuchtung und flexiblem Speicher

Der Boox Picco verfügt über ein E-Ink-Display mit 235ppi inklusive Kantenglättung für feinere Schriften und ein integriertes Frontlicht, dessen Helligkeit und Farbtemperatur angepasst werden können. Zusätzliche Flexibilität bietet ein frei konfigurierbarer physischer Funktionsschalter: Mit einem Handgriff schaltet er wahlweise das Frontlicht oder den Dunkelmodus ein und aus. Umgeblättert wird entweder über den Touchscreen oder physische Tasten.

Im Lieferumfang ist eine 16-GB-microSD-Karte enthalten, die Platz für Tausende Bücher bietet. Unterstützt werden Karten mit bis zu 2 TB, falls ihr mehr Speicher benötigt. Dateien gelangen ganz einfach per Boox Tiles App, über den Webbrowser oder direkt per USB-C auf das Gerät. Preislich liegt das Gerät bei 109,99 Euro und ist ab sofort beim Hersteller erhältlich. Demnächst sollte der Boox Picco dann auch bei Amazon und anderen Händlern gelistet sein.