Projektor und Fernseher an eine gemeinsame Soundbar anschließen

Nachdem ich Leinwand und Projektor in meinem Wohnzimmer installiert habe, schaut euch dazu gerne noch mal mein Video rund um den XGIMI Titan Noir Ultra Max an, bin ich auf ein ganz neues Problem gestoßen: Wie kann ich Projektor und Fernseher an meine Sonos Arc Soundbar anschließen? Immerhin werden beide Geräte im Wechsel genutzt und ich habe keine Lust, jedes Mal die Kabel umzustecken.

Im Handel gibt es etliche günstige HDMI-Splitter, aber die sind eben nicht das, was in diesem Fall benötigt wird. HDMI-Splitter teilen nur das Signal von einem Ausgabegerät, wie etwa einem Apple TV, auf zwei Anzeigegeräte auf. Natürlich hätte ich mein Apple TV so an Projektor und Fernseher gleichzeitig anschließen und dann den Ton über den Fernseher an die Soundbar – aber das ist ja nun nicht wirklich alltagstauglich.

FeinTech AX420 HDMI eARC Switch löst das Problem

Nach langer Recherche im Netz bin ich im Prinzip nur auf ein kleines Gadget gestoßen, das genau dieses Problem behebt: Der FeinTech AX420 HDMI eARC Switch. Mit 69,99 Euro leider nicht ganz günstig.

Die kleine Box bietet zwei HDMI-Eingänge, die einfach über ein Kabel mit den eARC-Anschlüssen von Fernseher und Projektor verbunden werden. Auf der anderen Seite gibt es einen HDMI-Ausgang, der mit der Soundbar verbunden wird.

Die Umschaltung zwischen den beiden Quellen erfolgt manuell über einen kleinen Knopf. Alternativ könnt ihr den FeinTech AX420 HDMI eARC Switch auch via USB-C (Kabel liegt bei, Netzteil nicht) mit Strom versorgen. Dann erfolgt der Wechsel der HDMI-Quelle automatisch, wenn ihr Fernseher oder Projektor einschaltet.

Auch wenn auf der Amazon-Produktseite angemerkt wird, dass es sich um einen häufig zurückgegebenen Artikel handelt, konnte ich keine Probleme feststellen. Die kleine schwarze Box von FeinTech funktioniert genau so, wie sie soll – und ich kann sowohl meinen XGIMI-Projektor als auch meinen Philips-Fernseher problemlos im Wechsel an meiner Sonos-Soundbar betreiben.