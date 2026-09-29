Das iPhone Duo wird dank App zu einem virtuellen Walkman

Es ist noch etwas Geduld gefragt, bis das iPhone Duo am 16. Oktober vorbestellt und ab dem 23. Oktober ausgeliefert wird. Die erste coole App-Idee ist schon jetzt durch Social Media gegeistert und wird in die Tat umgesetzt. Wir dürfen uns auf eine kleine Zeitreise und einen virtuellen Walkman für das iPhone Duo freuen.

Duo-Man, so der Name der zukünftigen App, wird beide Bildschirme und den Klapp-Mechanismus des iPhone Duo nutzen. Wenn man das faltbare Smartphone von Apple öffnet, kann man aus der Musikbibliothek wählen und die gewünschte Kassette einlegen. Zum Abspielen muss das Gerät geschlossen werden – so wie es früher bei einem Walkman der Fall war.

Die Idee für die App ist bei einem Programmierwettbewerb entstanden und danach im Netz viral gegangen. Das Feedback war so umwerfend, dass der Entwickler Vidit Bhargava angekündigt hat, den virtuellen Walkman für das iPhone Duo in den App Store zu bringen.

Das sagt der Entwickler zu seiner witzigen App-Idee

„Ich bin schon seit Langem ein Walkman-Fan – ich besitze noch immer einen und höre gelegentlich Musik damit – und habe sie in der Vergangenheit bereits für andere Zwecke umfunktioniert“, erzählte der Entwickler dem Online-Magazin TechCrunch. „Als ich also nach Ideen für den Hackathon suchte, hielt ich Ausschau nach Gegenständen mit einem Scharnier. Mir fiel auf, dass man die Klappe des Walkmans öffnen muss, um eine Kassette einzulegen, und ich dachte, es wäre cool, das beim Duo nachzubilden.“

Duo-Man soll, sobald es im App Store verfügbar ist, neben Apple Music auch lokale Dateien für die Wiedergabe unterstützen. Auch über eine Integration von Spotify denkt der Entwickler bereits nach. Ebenfalls mit dabei sein soll eine Unterstützung für den Apple Pencil, um das Kassettenband manuell drehen zu können. Definitiv eine App, die wir uns nach dem Start des iPhone Duo genauer ansehen werden.