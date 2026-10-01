Ring: Videotürklingel im Angebot & mit Sounds der drei ???

Aktuell laufen bei Amazon ja die Vorbereitungen für die Prime Deal Days. Die hauseigene Hardware hat man vor den beiden großen Shopping-Tagen bereits reduziert, auch die Videotürklingeln von Ring. Die bekommen zudem ein witziges Soundupdate mit den Originalstimmen der beliebten Hörspielserie „Die drei ???“. Was es damit genau auf sich hat, erfahrt ihr etwas weiter unten.

Beispiel-Angebote rund um Ring Videotürklingeln

Ring deckt mit seinen Produkten verschiedene Preisklassen ab, von günstigen Videotürklingeln bis in den Premium-Bereich ist alles dabei, was das Herz begehrt. Für einen günstigen Einstieg bietet sich die Ring Battery Video Doorbell an, die ihr in Kombination mit einem digitalen Türgong für die Steckdose bereits für 59,99 Euro bekommt. Vor der aktuellen Aktion lag der Preis für dieses Bundle noch bei 119,99 Euro.

Am oberen Ende der Preisskala ordnet sich die Ring Video Doorbell Pro ein, die fest verdrahtet wird und neben 4K-Auflösung auch einen 10-fachen Zoom bietet. Zuletzt hat man für dieses Modell 249,99 Euro bezahlt, jetzt sinkt der Preis auf 149,99 Euro. Spannend sind hier vor allem die Dämmerlicht-Bildoptimierung, die adaptive Nachtsicht sowie die radargestützte 3D-Bewegungserfassung.

Eines haben leider alle Geräte von Ring gemeinsam: Wenn ihr neben der Live-Ansicht auch die Videoaufzeichnung nutzen wollt, fallen zusätzliche Kosten an. Immerhin sind die ersten 30 Tage gratis.

Das sind die Sounds der drei ???

Ab sofort gibt es in der Ring-App die Option, Quick Replies mit den Originalstimmen von Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews auszuwählen. Die neuen Nachrichten bringen dabei den typischen Ton aus Rocky Beach direkt an die Haustür: Mal stecken Justus, Peter und Bob mitten in einem Fall, mal ist die Zentrale gerade unbesetzt – und auch für Paketzustellungen haben die drei Detektive eine passende Antwort parat. Hier ein paar Beispiele:

„Hey! Hier sind Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Hinterlasst uns eine Nachricht!“

„Hey! Gerade niemand in der Zentrale. Hinterlasst einen Hinweis – wir melden uns!“

„Hey! Wir ermitteln grad außer Haus. Neue Fälle und Pakete gern hier ablegen!“

Justus: „Es hat geklingelt!“ Peter: „Bestimmt ein neuer Fall!“ Bob: „Wir kommen zur Tür!“

Passend zum anstehenden Halloween-Fest gibt es zudem noch ein paar passende Quick Replies:

Peter: „Just, hast du das gehört?“ Bob: „Unheimlich.“ Justus: „Nur wer vor der Tür.“

„Die Zentrale ist grad nicht besetzt. Wir sind noch Halloween-Kostüme besorgen.“

Insgesamt gibt es zehn verschiedene Quick Replies, die mindestens noch bis Ende des kommenden Jahres kostenlos genutzt werden können.