Apple Einladungen: Version 1.12.0 integriert einige iOS 27-Funktionen

Apple hat im Februar 2025 die hauseigene App Apple Einladungen (App Store-Link) im deutschen App Store veröffentlicht. Mit Apple Einladungen bekommt man die Möglichkeit, Events anzulegen und den Freundeskreis sowie die Familie einzuladen, und auch die Zu- und Absagen zu managen. Nun hat die mittlerweile seit mehr als 1 1/2 Jahre im App Store bestehende Anwendung erschienene App ein weiteres Update spendiert bekommen.

Im Mittelpunkt der Aktualisierung stehen mehrere Funktionen, die das Erstellen und Verwalten von Veranstaltungen komfortabler machen. Besonders interessant ist die Überarbeitung der geteilten Alben: Fotos lassen sich nun in voller Auflösung teilen. So können teilnehmende Personen Erinnerungen direkt innerhalb der App in hoher Qualität ansehen und gemeinsam ergänzen.

Beim Teilen von Fotos gibt es zudem weniger Einschränkungen: Laut Apple können auch Personen ohne Apple-Gerät einem geteilten Album beitreten und eigene Bilder beitragen. Damit eignet sich die Funktion beispielsweise für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder andere Events, bei denen nicht alle Gäste im Apple-Ökosystem unterwegs sind.

Image Playground sorgt für individuellere Einladungen

Eine weitere Neuerung betrifft Apples KI-basiertes Tool „Image Playground“. Damit lassen sich jetzt hochwertige Hintergründe für Einladungen erstellen, auf Wunsch auch in nahezu jedem gewünschten Stil. Neben kreativen Designs sind laut Apple sogar fotorealistische Hintergründe möglich.

Auch beim Beitritt zu Veranstaltungen wird ein kleiner, aber praktischer Schritt eingespart. Gäste, die ihre E-Mail-Adresse bestätigen müssen, können künftig einfach auf einen entsprechenden Link in ihrem Posteingang tippen. Die bisherige Eingabe eines Bestätigungscodes entfällt damit. Zusätzlich nennt Apple allgemeine Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen für die neue Version.

Die aktualisierte Apple Einladungen-App ist im App Store erhältlich. Wer selbst Einladungen erstellen möchte, benötigt weiterhin ein iCloud+-Abonnement. Für Gäste gilt diese Voraussetzung dagegen nicht: Sie können auf Einladungen reagieren und an Veranstaltungen teilnehmen, auch wenn sie kein Apple-Gerät besitzen.