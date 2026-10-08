„Welcome Home“: Nächstes Apple-Event am 13. Oktober ist offiziell

Was schon seit Wochen durch die Gerüchteküche geistert, ist endlich Gewissheit: Am 13. Oktober stellt Apple neue Produkte aus dem Bereich Smart Home vor. Passend dazu trägt die Grafik den Slogan „Welcome home.“. Im Mittelpunkt dürften vernetzte Wohnzimmer-Gadgets stehen, unter anderem werden ein lange herbeigesehnter Smart-Home-Hub, ein frisches Apple TV 4K und ein überarbeiteter HomePod mini erwartet.

Der Home Hub: iPad trifft HomePod

Das spannendste Gerät ist zugleich das neueste. Der Home Hub soll optisch zwischen Tablet und Smart Speaker liegen und ein quadratisches 6-Zoll-Display mitbringen. Gedacht ist er für die ganze Familie, sei es zum Steuern des Smart Homes, für FaceTime-Anrufe, Videos, Nachrichten, Wetter oder den Blick in den Kalender. Dank Siri-KI läuft das meiste per Sprache.

Apple plant offenbar, dass Nutzerinnen und Nutzer gleich mehrere Hubs im Haus verteilen. Deshalb soll es eine Wandvariante geben und eine zweite mit halbkugelförmigem Lautsprecherfuß, der an den alten iMac G4 erinnert. Kamera und Anwesenheitssensor bemerken, wer den Raum betritt, und blenden passend dazu persönliche Widgets und Apps ein. Als Preis stehen etwa 350 US-Dollar im Raum.

Kleine Updates für HomePod mini und Apple TV

Der HomePod mini bekommt neue Farben, außerdem einen N1-Netzwerkchip für besseres WLAN und Bluetooth sowie einen flotteren S-Chip, der die Siri-KI antreibt. Auch das Apple TV 4K wird aufgerüstet: Gerüchten zufolge sitzt künftig ein A19 oder A19 Pro darin, dazu mehr Arbeitsspeicher, derselbe N1-Chip und eine verbesserte Siri-Fernbedienung.

Kommt auch das iPad mini mit OLED?

Möglicherweise gibt es obendrein einen Nachschlag: Ein iPad mini mit OLED-Display ist in Arbeit und könnte beim Home-Event auftauchen. Es soll wasserfester ausfallen, einen schnelleren Chip besitzen und das erste OLED-Panel in einem kleineren Tablet bieten.

Viele Fragezeichen bei Uhrzeit und Format

Unklar bleibt, wann genau Apple am 13. Oktober loslegt und ob es überhaupt eine klassische Show gibt oder nur Pressemitteilungen. Immerhin wurden einige Medienvertreter zu einer „Apple Experience“ um 9:00 Uhr in Tribeca, New York, eingeladen, wo sie die Neuheiten vermutlich gleich ausprobieren dürfen. Mehrere Macs sollen noch vor Jahresende folgen, aber wohl erst später und nicht an diesem Tag.