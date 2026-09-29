Echo Dot: Kleiner Smart Home Lautsprecher mit 67 Prozent Rabatt

Im August hat Amazon die Preise seiner hauseigenen Hardware zum Teil drastisch erhöht. Betroffen waren auch die Echo-Geräte, bei denen der Sprung prozentual besonders groß ausfiel. Der Echo Dot ist um knapp 40 Prozent teurer geworden – von 64,99 Euro auf 89,99 Euro. Beim Echo Dot Max stieg der Preis von 109,99 Euro auf 129,99 Euro, immerhin gut 18 Prozent. Aktuell sind die Geräte aber wieder im Angebot erhältlich und auf dem Preisniveau von früher.

Der günstigste Einstieg in die aktuelle Alexa-Welt ist der Echo Dot. Für 89,99 Euro würde ich hier niemals zuschlagen. Für die aktuellen 29,99 Euro sieht die Welt aus meiner Sicht schon ganz anders aus. Egal ob Sprachanfragen, Steuerung des Smart Homes oder einfach nur ein bisschen Musik im Badezimmer oder Kinderzimmer – der Echo Dot erledigt genau diese Aufgaben.

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MUSIK UND PODCASTS: Genieße Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Audible, Apple Music, Spotify und weiteren, über WLAN oder Bluetooth.

Wenn es für euch klanglich ein bisschen mehr sein darf, dann könnt ihr zum neueren Echo Dot Max greifen. Hier ist der Preis um 50 Prozent auf 64,99 Euro gefallen – das ist tatsächlich der beste Preis, den es bisher für diesen Lautsprecher gab. 2025 gab es kurz nach dem Start nur ein schwaches Black Friday Angebot, der bisherige Bestpreis liegt bei 74,99 Euro und wurde im März erzielt.

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So könnt ihr Alexa+ auf den Echo-Lautsprechern nutzen

In Deutschland läuft Alexa+ mit generativer KI weiterhin im Early-Access und ist damit für alle kostenlos. Später soll sie 22,99 Euro pro Monat kosten und mit einem Prime-Abonnement kostenlos bleiben.

Auf Echo Dot und Echo Dot Max könnt ihr Alexa+ ganz normal per Sprache nutzen. Der große Unterschied zur bisherigen Alexa: Gespräche funktionieren natürlicher, Rückfragen werden besser verstanden und der Assistent kann sich innerhalb eines Dialogs auf vorherige Aussagen beziehen. Dazu kommen klassische Aufgaben wie Wissensfragen, Musik, Kalender, Einkaufslisten und Smart-Home-Steuerung.

Gerade im Smart Home wird Alexa+ deutlich flexibler. Statt starrer Befehle reichen auch natürlich formulierte Wünsche, mehrere Geräte lassen sich gemeinsam steuern und Routinen können per Sprache erstellt werden. Was euch genau erwartet, haben wir bereits in einem kleinen Video für euch festgehalten.