iPhone Duo bekommt mehr Standby-Funktionen als gedacht

Bisher habe ich ja eher einen großen Bogen um den Standby-Modus gemacht, den Apple vor einigen Jahren in das iPhone eingebaut hat. Irgendwie ist es einfach nicht meins, auch wenn ich das Smartphone am Schreibtisch durchaus passend platzieren könnte. Beim iPhone Duo scheint man um den Standby-Modus allerdings kaum noch herum zu kommen.

Auf der Keynote hat Apple ja schon gezeigt, dass man das iPhone Duo bei Nichtnutzung in verschiedenen Positionen aufstellen oder aufklappen kann, um den Standby-Modus zu nutzen. Und das sogar zum ersten Mal, ohne das Gerät gleichzeitig aufladen zu müssen. Nun wurde auf Social Media entdeckt, dass Apple noch mehr Funktionen plant, als eigentlich angekündigt.

Ein findiger Entwickler hat im Code von iOS 27.1 einige Strings entdeckt, die auf fünf weitere Standby-Ansichten hindeuten. Diese lauten:

Home Camera

Home Modular

Flow

Fade

Snoopy

Während uns „Snoopy“ wohl einen lustigen Screensaver bringt, wie wir ihn bereits vom Apple TV kennen, und „Flow“ künstlerische Animationen liefern soll, sind vor allem die beiden Home-Ansichten sehr interessant.

Kommt das Smart Home auf das iPhone Duo?

Der Standby-Modus „Home Camera“ soll bis zu neun Kameras aus Apple Home auf dem iPhone Duo anzeigen können. In „Home Modular“ können wir bisher nur vermuten, dass es sich hier um eine modulare Ansicht mit verschiedenen Elementen aus Apple Home handeln wird.

Passt das möglicherweise zu den Plänen, die Apple rund um ein eigenes Smart Home Display hat? Der Bildschirm für Apple Home soll ja bereits im Oktober offiziell vorgestellt werden, heißt es aus der Gerüchteküche.

Noch ist allerdings ein wenig Geduld gefragt. Ob und wann Apple weitere neue Geräte vorstellen wird, ist bislang noch offen. Sicher ist nur, dass das iPhone Duo ab dem 16. Oktober bestellt werden kann und ab dem 23. Oktober ausgeliefert wird. Bis dahin werden wir sicherlich noch das eine oder andere spannende Detail erfahren…