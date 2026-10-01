Photo Face: Dieses Standby-Feature soll auf Apples Home Hub kommen

Die Anzeichen verdichten sich, dass Apple in diesem Monat einige neue Produkte vorstellen wird. Unter anderem könnte es einen Smart Home Bildschirm geben, der mit einem ganz besonderen Interface ausgestattet ist – einer Mischung aus iOS, watchOS und Apple Home. Nun ist ein weiteres interessantes Detail ans Licht gekommen.

Der Leaker PDFU, der uns zuletzt schon mit Standby-Modus-Informationen rund um das iPhone Duo versorgt hat, geht davon aus, dass ein weiterer Standby-Modus für das iPhone Duo auch für Apples neues Home Hub gedacht ist. „Create a Photo Face“ heißt diese bisher nicht offiziell vorgestellte Funktion, zu der es auch schon die passenden Screenshots gibt.

Diese Fotos kann der Standby-Modus anzeigen

Die Funktion basiert auf iCloud-Fotos und kann neben der Uhrzeit auch eine Auswahl an Bildern anzeigen. Apple soll dabei die Fotos-App auf unterschiedlichen Wegen anzapfen können. Die folgenden Modi stehen zur Auswahl:

Fotos: Mische Fotos von bestimmten Personen, Haustieren oder Orten. Du kannst auch eine Fotosammlung mischen oder einzelne Fotos auswählen.

Mische Fotos von bestimmten Personen, Haustieren oder Orten. Du kannst auch eine Fotosammlung mischen oder einzelne Fotos auswählen. Erinnerungen: Mische deine jüngsten Erinnerungen oder deine Favoriten. Ein aussagekräftiger Titel erscheint, wenn eine Erinnerung gemischt wird.

Mische deine jüngsten Erinnerungen oder deine Favoriten. Ein aussagekräftiger Titel erscheint, wenn eine Erinnerung gemischt wird. Geteilte Alben: Mische Fotos aus Alben, die du mit anderen teilst.

Auch Mark Gurman von Bloomberg hat bereits berichtet, dass der kommende Smart Home Hub von Apple um Uhrzeit und Fotos herum gebaut wird. Die hier zu sehende „Photo Face“-Funktion könnte also ein essentieller Bestandteil des Geräts werden.

„Es ist dasselbe „Photo Face“, das auf dem iPhone Duo im Standby-Modus erscheint. Das könnte erklären, warum Apple den Standby-Modus im Simulator noch nicht offiziell verfügbar gemacht hat“, schreibt der Leaker PDFU. „Für ‚Photo Face‘ ist iCloud-Fotos erforderlich. Während der Einrichtung sendet das iPhone ein paar ‚Kaltstart‘-Fotos in voller Auflösung, damit ‘Photo Face‘ sofort angezeigt werden kann. Das Gerät lädt dann den Rest aus iCloud herunter.“

Sollte Apples neues Gerät sich tatsächlich in diese Richtung entwickeln, wäre es tatsächlich so etwas wie ein Meilenstein auf diesem Gebiet. Bisherige Geräte, wie etwa der 8 Zoll große Echo Hub von Amazon, waren rund um ihre Benutzeroberfläche doch sehr beschränkt und wenig attraktiv. Ob Apple genau das mit einem „HomePad“ ändern wird? Die nächsten zwei Wochen werden jedenfalls richtig spannend.