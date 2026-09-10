Was mich am iPhone Duo überzeugt hat…

Zugegeben, ich habe ja schon seit einiger Zeit auf die faltbaren Smartphones der anderen Hersteller geschielt. Und war auch ein bisschen neidisch, dass Apple nichts Passendes im Angebot hat. Es war dann spätestens um mich geschehen, als ich im Juli das Samsung Galaxy Z Fold8 für ein paar Minuten ausprobieren durfte. Zusammen mit den Gerüchten war mir in diesem Moment klar: Das erste faltbare iPhone werde ich mir kaufen.

Ich bin ja glücklicherweise in der Position, mir das Ding über die Arbeit kaufen zu können. Die 512 GB Version ist mit 2.549 Euro definitiv kein Schnäppchen. Wir reden hier immerhin über rund den doppelten Preis eines normalen iPhones. Aus dem privaten Geldbeutel wäre das schon eine enorme Summe.

Aber ich spinne ja ohnehin ein bisschen. Als es vor der Ankündigung die ersten Gerüchte gab, dass das iPhone Duo (damals noch als iPhone Ultra bezeichnet) zunächst in den USA erscheinen soll, habe ich bereits Flugpreise nach New York gecheckt. Bei zwei bis drei Monaten Wartezeit hätte ich es wohl nicht ausgehalten und wäre tatsächlich rüber geflogen.

Schicke Apps, aber kein Face ID

Nun müssen wir alle ein wenig warten. Ab dem 16. Oktober kann das iPhone Duo in zahlreichen Ländern vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt genau eine Woche später. Und das ist durchaus ein geschickter Schachzug von Apple: Man hat nun fast eineinhalb Monate Zeit, die Produktion weiter nach oben zu fahren und gibt außerdem den Entwicklern etwas Zeit, die Apps für die neuen Seitenverhältnisse zu optimieren.

Im Vergleich zur Android-Konkurrenz dürfte genau das den Unterschied machen. Der App Store hat ja schon auf dem iPad bewiesen, dass er größere Bildschirme exzellent unterstützt. Und was nutzt mir am Ende des Tages ein über 7 Zoll großer, ausgeklappter Smartphone-Bildschirm, wenn die Apps davon nur zwei Drittel nutzen? Ohnehin hat mich das gesamte Look-and-Feel wahnsinnig begeistern können.

Nur auf Face ID müssen wir beim iPhone Duo verzichten, stattdessen gibt es Touch ID im Power-Button. Hier merke ich schon auf dem iPad: Der Knopf ist oftmals da, wo die Hand nicht ist. Gerade bei einem Gerät, das man in unterschiedlichen Ausrichtungen hält, aber nicht ganz egal. Apple hat für das fehlende Face ID aber schon eine Lösung in der Schublade: Entsperren per Apple Watch. Das hat schon in der Corona-Zeit ordentlich funktioniert.

Vermissen werde ich zu Beginn aber ganz sicher die fehlende Aktionstaste. Ich nutze sie auf dem iPhone seit jeher (früher war es ja eine dedizierte Taste für diesen Zweck), um das Gerät stummzuschalten oder den Ton zu aktivieren. Ja, das geht auch über das Kontrollzentrum. Aber ich habe mich in 15 Jahren eben an einen klassischen Schalter bzw. die Taste gewöhnt…