Apple mit Samsung-Deal: Jedes faltbare iPhone Duo-Display soll 250 USD kosten

Apple soll für sein erstes faltbares iPhone offenbar tief in die Tasche greifen: Laut des bekannten Leakers Instant Digital, der bei Weibo berichtet, hat Apple mit Samsung Display einen exklusiven Liefervertrag über drei Jahre abgeschlossen. Demnach soll Samsung nicht nur die faltbaren Displays für das sogenannte iPhone Duo liefern, sondern auch für dessen Nachfolgemodelle. Der Preis liegt angeblich bei rund 250 US-Dollar pro Display.

Sollten sich die Angaben bewahrheiten, gehört das Display damit zu den kostspieligsten Komponenten des faltbaren iPhones. Gerade bei einem faltbaren Smartphone ist das wenig überraschend: Die Technik ist deutlich komplexer als bei klassischen OLED-Panels und muss gleichzeitig dünn, flexibel und robust sein. Wie hoch die komplette Stückliste des iPhone Duo tatsächlich ausfällt, lässt sich derzeit allerdings noch nicht seriös sagen.

Apple setzt auf recycelte Materialien

Beim kommenden iPhone 18 Pro hingegen dürften Speicherchips laut bisherigen Erwartungen einen besonders großen Anteil an den Materialkosten haben. Beim faltbaren iPhone könnte sich die Kostenstruktur dagegen aufgrund der Displaykosten deutlich verschieben. Verlässliche Aufstellungen zu den Preisen für Prozessor, Kameras, Speicher, Scharnier und weitere Komponenten gibt es bislang jedoch nicht. Apple hat unterdessen bereits einige Details zu den Materialien des iPhone Duo genannt. In der Pressemitteilung zum neuen Foldable heißt es:

„Das iPhone Duo wurde unter Berücksichtigung von Umweltaspekten entwickelt und treibt Apples ehrgeiziges Ziel voran, bis 2030 über seine gesamte Wertschöpfungskette hinweg klimaneutral zu werden. Es besteht insgesamt zu 35 Prozent aus recycelten Materialien, darunter 100 Prozent recyceltes Kobalt im Akku und 100 Prozent recyceltes Titan in der 3D-gedruckten Scharnierabdeckung. Das iPhone Duo wird über die gesamte Lieferkette hinweg zu 60 Prozent mit erneuerbaren Energien wie Wind- und Sonnenenergie hergestellt und erfüllt Apples hohe Standards für Energieeffizienz und chemische Sicherheit. Wie bei allen Apple-Produkten besteht die Papierverpackung zu 100 Prozent aus Fasern und lässt sich problemlos zu Hause recyceln.“

Wie teuer das iPhone Duo in der Herstellung tatsächlich ist, dürfte sich erst mit den ersten Teardowns genauer abschätzen lassen. Sobald das Gerät im kommenden Monat in den Handel kommt, werden Analysen einzelner Komponenten vermutlich ein deutlich klareres Bild der internen Kostenstruktur liefern. Bis dahin bleibt die Angabe von rund 250 Dollar pro Display eine Information aus der Leaker-Ecke und damit mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten.