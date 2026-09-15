Fantastical 4.2: Mit Siri und größeren Widgets bereit für iOS 27 und macOS 27

Pünktlich zum Start von iOS 27 und macOS 27 Golden Gate bringt Flexibits die hauseigene Kalender-App Fantastical (App Store-Link) auf den neuesten Stand. Die Anwendung unterstützt mit Version 4.2 nun die neuen Funktionen der Apple-Betriebssysteme, allen voran die Siri-Integration. Diese ist in Deutschland allerdings nur im begrenzten Umfang verfügbar.

Nutzer und Nutzerinnen können Siri künftig direkt nach ihrem Kalender fragen, neue Termine erstellen oder bestehende Einträge verändern. Wer beispielsweise wissen möchte, wie der 5. Oktober aussieht, kann Siri nach der Verfügbarkeit fragen und anschließend direkt einen passenden Termin verschieben.

Besonders interessant ist dabei der stärker dialogorientierte Ansatz. Siri kann nicht nur einzelne Kalenderinformationen liefern, sondern die Unterhaltung für weitere Aktionen nutzen. So lässt sich die Terminplanung Schritt für Schritt erledigen, ohne ständig zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen. Die entsprechenden Gespräche können anschließend auch in der Siri-App nachvollzogen werden.

Mehr Platz für kommende Termine

Auch bei den Widgets legt Fantastical nach. Die Widgets „Terminliste“ sowie „Terminliste + Kalender“ unterstützen unter iOS und macOS jetzt ein besonders hohes Layout. Dadurch können deutlich mehr Termine auf dem Bildschirm angezeigt werden. Gerade auf größeren Displays oder großzügig konfigurierten Home- und Desktop-Ansichten dürfte das praktisch sein.

Auf dem Mac bekommt Fantastical 4.2 außerdem eine überarbeitete Oberfläche im Stil von Apples Liquid Glass-Design. Gleichzeitig bringt Flexibits die vertraute Darstellung der Seitenleiste zurück. Auch Cardhop, die Kontakt-App des Entwicklerstudios, erhält mit Version 2.5 ein Update. Die neuen größeren Widgets für „Schnellaktionen“ und „Feierlichkeiten“ lassen sich ebenfalls in besonders hohen Layouts verwenden.

Fantastical 4.2 und Cardhop 2.5 stehen ab sofort bereit und sind auf die neuen Apple-Plattformen abgestimmt. Neben den extra hohen Widgets unterstützen die Apps auf iPadOS, macOS und visionOS auch besonders breite Widget-Varianten. Fantastical und Cardhop können über Flexibits Premium in verschiedenen Tarifen genutzt werden: Neben einer kostenlosen Basisvariante gibt es auch ein Individual-Abo, das 5,84 Euro/Monat kostet, sowie einen Familien-Tarif, der für 8,34 Euro pro Monat, jeweils bei jährlicher Abrechnung, erhältlich ist. Alle Preise und Funktionen finden sich auf der Flexibits-Website.