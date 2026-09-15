Mova V70 Ultra Complete: Klassenprimus jetzt auch in Schwarz

Vor knapp zwei Wochen haben wir Mova auf der IFA einen Besuch abgestattet und waren schon schwer beeindruckt. Wie sich diese Marke in den letzten drei Jahren entwickelt hat, ist wirklich krass. Der Messestand: Riesig. Von Küchengeräten über Katzenklos bis Roboterhänden war alles dabei, was man sich vorstellen kann. Nur neue Saug- und Wischroboter hat man vergeblich gesucht.

Dazu muss man allerdings auch sagen, dass Mova bereits wenige Monate vor der IFA losgelegt hat. Das Top-Modell Mova V70 Ultra Complete, der aktuelle Klassenprimus unter den Saug- und Wischrobotern, ist bereits seit Mai im Handel erhältlich. Bisher nur in einer weißen Variante, aber das ändert sich nun: Direkt bei Mova könnt ihr den Mova V70 Ultra Complete nun auch in Schwarz bestellen. Es dürfte wohl nicht mehr lange dauern, bis er in dieser Variante auch im freien Handel zu bekommen ist.

Was uns aktuell besonders freut: Statt der offiziell veranschlagten 1.399 Euro ist der Mova V70 Ultra Complete aktuell weiterhin im Angebot erhältlich und kostet nur 949 Euro. Das ist immer noch ein stolzer Preis, dafür gibt es aber auch ein echtes Top-Gerät.

Mova V70 Ultra Complete bietet weit ausfahrbare Bürste und Wischpad

Das Besondere am V70: Seine Seitenbürste lässt sich um bis zu 12 Zentimeter herausfahren, das Wischpad sogar um satte 16 Zentimeter. In der Praxis zeigt sich, dass die verlängerte Bürste vor allem rund um Stuhl- und Tischbeine sowie an schwer zugänglichen Kanten, etwa neben dem Kühlschrank, ihre Stärken ausspielt. Reine Eckenreinigung gelingt zwar zuverlässig, unterscheidet sich hier aber kaum von klassischen Modellen.

Anders beim Wischpad: Der ausfahrbare Arm sorgt dafür, dass deutlich mehr Bodenfläche erfasst wird, auch unter niedrigen Möbeln und entlang von Beinen. Im Alltag macht das spürbar einen Unterschied. Selbst eingetrockneter Ketchup wird mit 15 Newton Anpressdruck gelöst. Dank aktivierbarer Fleckenerkennung räumt der Roboter hartnäckige Stellen automatisch gründlicher weg.

Mit einer Saugkraft von 40.000 Pascal räumt der V70 ordentlich auf: Von 15 Gramm Testschmutz landeten 14,9 Gramm im Behälter, auf Teppich waren es 14,8 Gramm. Dank Laserturm, Sensorik und Kameras werden auch kleinere Gegenstände wie flache Kabel zuverlässig umfahren.