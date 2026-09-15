iCloud+ beinhaltet nun Apple TV und Apple Arcade – aber nicht überall

Ich kann gleich mal vorwegnehmen: Für uns in Deutschland und auch bei unseren Nachbarn in Österreich und der Schweiz gibt es keine Veränderungen, auch sonst tut sich in Westeuropa absolut nichts. Trotzdem wollen wir uns diesen interessanten Schritt von Apple genauer ansehen.

In ausgewählten Ländern hat Apple seinen iCloud+ Plan, der unter anderem mit mindestens 50 GB Speicher kommt, um weitere Features ergänzt. Dort gibt es nicht nur zusätzlichen Speicherplatz, sondern ab sofort auch Zugriff auf Apple TV und Apple Arcade – ganz ohne zusätzliche Kosten.

Interessant ist, dass Apple in den unten angegebenen Ländern kein Apple One Abonnement mehr anbietet. Bisher hat man in diesem All-in-One-Paket mehrere Dienste als Bundle angeboten.

Diese Länder sind offiziell mit dabei (alphabetisch sortiert):

Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Anguilla, Antigua und Barbuda, Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bosnien und Herzegowina, Botswana, Britische Jungferninseln, Burkina Faso, Demokratische Republik Kongo, Dominica, Elfenbeinküste, Eswatini, Fidschi, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Guinea-Bissau, Guyana, Indien, Irak, Israel, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kaimaninseln, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisische Republik, Kosovo, Kuwait, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien, Moldau, Montenegro, Montserrat, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nordmazedonien, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Neuguinea, Republik Kongo, Ruanda, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, São Tomé und Príncipe, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Tadschikistan, Tansania, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Turks- und Caicosinseln, Uganda, Ukraine, Usbekistan, Vanuatu, Vereinigte Arabische Emirate.