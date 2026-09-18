Blackmagic Camera: Umfangreich ausgestattete Kamera-App jetzt in Version 3.5

Vor rund drei Jahren hat Blackmagic Design die eigene Kamera-App Blackmagic Camera (App Store-Link) kostenlos in den deutschen App Store gebracht. Die Anwendung richtet sich vor allem an alle, denen Apples vorinstallierte Kamera-App beim Videodreh nicht weit genug geht. Statt sich auf wenige Automatiken zu beschränken, bietet Blackmagic Camera zahlreiche professionelle Bedienelemente und richtet sich damit vor allem an ambitionierte Video-Fans, die beim Filmen gerne selbst die Kontrolle übernehmen.

Blackmagic Camera stammt von Blackmagic Design, dem Unternehmen hinter der bekannten Videoschnittsoftware DaVinci Resolve. Die App kann kostenlos aus dem deutschen App Store geladen werden und benötigt rund 166 MB Speicherplatz. Voraussetzung sind mindestens iOS 17.0 sowie ein iPhone mit A12-Bionic-Chip oder neuer. Dank deutscher Lokalisierung lässt sich die komplette Benutzeroberfläche auch hierzulande problemlos in deutscher Sprache nutzen. Und obwohl die App eng mit DaVinci Resolve zusammenspielt, ist die Nutzung keineswegs an die Schnittsoftware gekoppelt.

Bei den Funktionen fährt Blackmagic Camera einiges auf: Nutzer können unter anderem Framerate, ISO und Weißabgleich manuell festlegen, das Histogramm einblenden und zwischen verschiedenen Video- und Audioformaten wählen. Auch die verwendete Linse lässt sich gezielt auswählen, während sich für besseren Ton externe Mikrofone einbinden lassen. Wer seinen Aufnahmen einen bestimmten Look verpassen möchte, kann zudem 3D-LUTs verwenden und damit bereits beim Filmen verschiedene Filmstile simulieren. Unterm Strich verwandelt die App das iPhone damit in eine deutlich vielseitigere Videokamera – ohne dass dafür zusätzliche Kosten anfallen.

Optimiert für die neuen Pro-iPhones

Nun hat das Team von Blackmagic ein weiteres großes Update für die Blackmagic Camera-App im App Store veröffentlicht, die die Anwendung auf Version 3.5 anhebt. Die iOS-App erhält damit eine Unterstützung für die neue iPhone-Generation mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Damit erweitert Blackmagic die Möglichkeiten bei der Videoaufnahme.

Eine zentrale Neuerung ist die Steuerung der variablen Blende der 48-MP-Fusion-Hauptkamera. Nutzer und Nutzerinnen können damit die Schärfentiefe gezielt anpassen und auch Belichtungszeiten von bis zu sechs Stunden realisieren. Zusätzlich unterstützt die App nun die direkte Aufzeichnung von Apple ProRes auf den Pro Video-Speicher. Auch Videos im Cinematic-Modus lassen sich mit der aktualisierten Version aufnehmen.

Neben den neuen Kamera-Funktionen verspricht Blackmagic zudem allgemeine Verbesserungen bei Leistung und Stabilität. Die App soll damit auf den unterstützten iPhone-Modellen zuverlässiger und flüssiger arbeiten und zugleich die erweiterten Aufnahmeoptionen der neuen Pro-Hardware besser nutzen. Blackmagic Camera ist weiterhin kostenlos im deutschen App Store für iPhones und iPads erhältlich, benötigt iOS/iPadOS 18.0 oder neuer sowie rund 213 MB an freiem Speicherplatz. Die App ist auch komplett in deutscher Sprache nutzbar.