BOOX: Drei neue E-Ink-Geräte mit Android 16 vorgestellt

BOOX: Drei neue E-Ink-Geräte mit Android 16 vorgestellt

Von 10,3 Zoll bis zum handlichen Smartphone-Format

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BOOX Note Air6 C im Querformat

Das Unternehmen BOOX startet mit gleich drei neuen E-Ink-Geräten in den Herbst: Das Note Air6 C, das Note Mini C und das Palma 3 sollen Lesen, Schreiben und produktives Arbeiten angenehmer machen. Gemeinsam haben die drei Modelle Android 16, einen neuen Qualcomm-Octa-Core-Prozessor aus der 4-nm-Klasse und die überarbeitete Super-Refresh-Technologie (BSR). Das BOOX Note Air6 C ist bereits für 579,99 Euro im EU-Webshop des Herstellers erhältlich, während BOOX den Verkaufsstart von Note Mini C und Palma 3 noch nicht bekannt gegeben hat.

Das Note Air6 C bildet die Speerspitze des neuen Line-Ups. Das 10,3 Zoll große Kaleido-3-Display stellt 4.096 Farben dar und erreicht 300 ppi bei Schwarz-Weiß-Inhalten beziehungsweise 150 ppi in Farbe. Die matte Oberfläche soll Spiegelungen reduzieren und das Arbeiten über längere Zeit angenehmer machen. Besonders interessant ist der neue Prozessor in Kombination mit BSR: Laut BOOX wechseln Seiten damit bis zu 40 Prozent schneller als beim Note Air5 C. Auch Multitasking, Split-Screen sowie Funktionen wie OCR, Transkription und KI-Zusammenfassungen sollen vom Leistungsschub profitieren.


BOOX Note Air6 C wird von einer Person getragen
Das BOOX Note Air6 C verfügt über ein kompaktes 10,3 Zoll großes Display.

Softwareseitig setzt BOOX auf Android 16 und eine überarbeitete Tablet-Oberfläche mit Widgets, Dock und schnellerem App-Wechsel. Der Google Play Store ist ebenfalls an Bord, so dass sich das Gerät über die vorinstallierten Funktionen hinaus erweitern lässt. Mit Firmware V4.3 kommen außerdem neue Werkzeuge hinzu: „Dual Notes“ erlaubt das parallele Bearbeiten zweier Dokumente, „Calendar Memo“ bekommt zusätzliche Pinsel und ein Lasso-Werkzeug, während „Talk Insights“ Meetings und andere Audioinhalte mit Hilfe von KI zusammenfassen kann.

Mit Stift und Tastatur zum mobilen Büro

Features des BOOX Note Mini C im Kachelformat
Das sind die Funktionen des BOOX Note Mini C.

Auch bei der Ausstattung zeigt sich das Note Air6 C als Arbeitsgerät: Im Lieferumfang befinden sich der BOOX Pen3 mit 4.096 Druckstufen und ein magnetisches Tastatur-Folio mit Pogo-Pin-Anschluss. Das Folio kann das Tablet über USB-C direkt mit Strom versorgen. Dazu kommen Bluetooth 6.0, WLAN für 2,4 und 5 GHz, USB-C mit OTG, zwei Lautsprecher, Mikrofon und ein Fingerabdrucksensor. Mit 5,8 Millimetern Bauhöhe und rund 430 Gramm Gewicht bleibt das Farb-Tablet dabei vergleichsweise schlank. Der interne Speicher von 64 GB lässt sich per microSD um bis zu 2 TB erweitern.

Wer das Note-Konzept etwas kompakter möchte, bekommt mit dem Note Mini C eine kleinere Alternative. Das Gerät besitzt ein 8,52 Zoll großes Farb-E-Ink-Display und bringt ebenfalls 6 GB RAM sowie 64 GB Speicher mit. Auch hier ist eine Erweiterung per microSD auf bis zu 2 TB möglich. Android 16 und BSR gehören ebenfalls zur Ausstattung. Für Eingaben ist der magnetische InkSight-Stylus vorgesehen. Preislich liegt das Note Mini C laut BOOX ebenfalls bei 579,99 Euro; einen konkreten Termin für den Verkaufsstart gibt es bislang nicht.

BOOX Palma 3 wird von einer Person für handschriftliche Notizen genutzt
Das BOX Palma 3 ist das kompakteste der drei neuen E-Ink-Tablets. Fotos: BOOX.

Mit dem Palma 3 nimmt BOOX schließlich wieder das bereits bekannte Smartphone-Format ins Visier. Statt eines Farbpanels kommt ein monochromes E-Ink-Display zum Einsatz, das gegenüber dem Vorgänger mit tieferen Schwarztönen und höherem Kontrast punkten soll. Das Gerät läuft ebenfalls mit Android 16 und bietet damit Zugriff auf ein offenes App-Ökosystem. 128 GB interner Speicher, ein microSD-Slot und die Unterstützung für den InkSense-Plus-Stylus gehören zur Ausstattung. BOOX positioniert den Palma 3 vor allem als kompakten Reader für Bücher und Hörbücher, der nebenbei auch einfache Notizen ermöglicht. Der Preis liegt bei 339,99 Euro. Auch hier wurde der Verkaufsstart bisher noch nicht bekanntgegeben.

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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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