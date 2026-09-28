Elton John heute Abend live in der Apple Music Hall

Falls ihr heute Abend noch nichts vorhabt, schaut doch mal bei Apple Music rein. Dort wird ab 21:00 Uhr ein Konzert von Elton John aus der brandneuen Apple Music Hall in London übertragen. Theoretisch hättet ihr auch vor Ort mit dabei sein können, Tickets sind allerdings nicht mehr zu bekommen. Für das laufende Jahr sind aber noch einige weitere Konzerte angekündigt.
Ganz große Namen sind, zumindest mit meinem begrenzten musikalischen Wissen, in diesem Jahr allerdings nicht mehr mit dabei. Baby Keem, Skye Newman, Troye Sivan, Arlo Parks, Burna Boy, Chase & Status oder Charli XCX sind allesamt Künstler, die mir rein gar nichts sagen. Aber das muss ja nichts über die musikalische Qualität aussagen. Alle Informationen zu den anstehenden Shows und dem Ticketkauf bekommt ihr auf applemusichall.com.
Das ist die Apple Music Hall in London
Die Apple Music Hall liegt im Londoner Stadtteil Battersea unweit des dortigem Parks und der Themse direkt in der Battersea Power Station. „Apple Music Hall soll Künstler und Fans bei eigens konzipierten, intimen Auftritten in einem einzigartigen Rahmen zusammenbringen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Apple. Außerdem liefert man uns folgende Informationen:
Der Veranstaltungsort mit Platz für 600 Gäste wurde bewusst so gestaltet, dass er Intimität und hohe Produktionsstandards vereint und dabei ein beispielloses Maß an kreativer Kontrolle ermöglicht. Jeder Platz befindet sich nah an den Künstlern, gleichzeitig bietet die technische Infrastruktur alles, was für eine Arena-Tour erforderlich ist: Die Bühne ist über 11,5 Meter breit und lässt sich für klassische, frontal ausgerichtete Sets als auch für andere Raumkonzepte umgestalten. Darüber hinaus verfügt der Veranstaltungsort über ein Soundsystem mit 48 Lautsprechern, die das Publikum vollständig umgeben und räumlichen Klang erzeugen. Wenn Künstler in 3D Audio auftreten, können Fans die Performance in einer immersiven Klangumgebung erleben.
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Wichtigste Frage fehlt. Ist es kostenlos oder braucht man Abo?