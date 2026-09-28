Elton John heute Abend live in der Apple Music Hall

Falls ihr heute Abend noch nichts vorhabt, schaut doch mal bei Apple Music rein. Dort wird ab 21:00 Uhr ein Konzert von Elton John aus der brandneuen Apple Music Hall in London übertragen. Theoretisch hättet ihr auch vor Ort mit dabei sein können, Tickets sind allerdings nicht mehr zu bekommen. Für das laufende Jahr sind aber noch einige weitere Konzerte angekündigt.

Ganz große Namen sind, zumindest mit meinem begrenzten musikalischen Wissen, in diesem Jahr allerdings nicht mehr mit dabei. Baby Keem, Skye Newman, Troye Sivan, Arlo Parks, Burna Boy, Chase & Status oder Charli XCX sind allesamt Künstler, die mir rein gar nichts sagen. Aber das muss ja nichts über die musikalische Qualität aussagen. Alle Informationen zu den anstehenden Shows und dem Ticketkauf bekommt ihr auf applemusichall.com.

Das ist die Apple Music Hall in London

Die Apple Music Hall liegt im Londoner Stadtteil Battersea unweit des dortigem Parks und der Themse direkt in der Battersea Power Station. „Apple Music Hall soll Künstler und Fans bei eigens konzipierten, intimen Auftritten in einem einzigartigen Rahmen zusammenbringen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Apple. Außerdem liefert man uns folgende Informationen: