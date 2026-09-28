Apple weitet Datenerfassung für Karten-App in Deutschland aus

Ein Fahrzeug von Google oder Apple, das mit entsprechenden Aufbauten versehen ist, haben wir wohl alle schon mal irgendwo vorbeifahren sehen. Darüber hinaus sind die Unternehmen auch zu Fuß unterwegs, hier meist mit großen Rucksäcken, in denen die Geräte zur Datenerfassung deutlich zu erkennen sind. Apple weitet die Art und Weise der Datenerfassung jetzt noch weiter aus.

Seit dem 23. September sind Mitarbeiter von Apple nun auch ohne Rucksack zu Fuß unterwegs, um Daten direkt per iPhone und iPad zu erfassen. Bis Ende des Jahres will man in folgenden Städten unterwegs sein: Stuttgart, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Dortmund, Köln und Leipzig. Außerdem hat Apple folgende Regionen angegeben: Landkreis München und Landkreis Nürnberger Land.

Wie immer hält sich Apple auch hier an die bekannten Spielregeln. „Wir verpflichten uns, deine Privatsphäre zu schützen, während wir diese Erhebungen durchführen. Zum Beispiel machen wir Gesichter und Kennzeichen auf Bildern unkenntlich, die in ‚Umsehen‘ veröffentlicht werden“, heißt es auf der Apple-Webseite. Über die Mailadresse MapsImageCollection@apple.com kann man sich mit Fragen direkt an Apple wenden oder auch nicht erfasste Kennzeichen und Gesichter nachträglich unkenntlich machen. Auch das eigene Haus kann über diese Webseite verpixelt werden.

Street View oder Umschauen – was ist euer Favorit?

Ich nutze die Umsehen-Funktion in Apple Karten tatsächlich sehr gerne, denn dort scheint das Bildmaterial in vielen Fällen aktueller zu sein. Es scheint auch weniger verpixelt zu sein, als das Material von Google Street View. Für mich ist die Umsehen-Funktion am Ende eine echt tolle Geschichte. Mal eben vor dem Urlaub abchecken, wie es tatsächlich in der Umgebung aussieht? Noch mal zurück an einen Ort springen, den man zuvor nur im Augenwinkel wahrgenommen hat? Klappt alles wunderbar.