Apple soll Werbeanzeigen in seiner Karten-App planen

Ich habe mich ja immer noch nicht entschieden, und deswegen sind auf der ersten Seite meines Homescreens zwei Anwendungen direkt nebeneinander zu finden: Google Maps und Apple Karten. Nun soll Apple in einer bestimmten Kategorie mit Google gleichziehen – doch darauf hätte ich gerne verzichtet.

Wie Bloomberg und Mark Gurman berichten, soll Apple bereits in diesem Sommer Werbung in seine Karten-App integrieren, um noch mehr Einnahmen aus dem Service-Bereich zu generieren. Eine entsprechende Ankündigung könnte bereits in diesem Monat erfolgen, glaubt der bekannte Apple-Analyst.

Die Werbeanzeigen in Apple Karten sollen denen in Google Maps sehr ähnlich sein und in den Suchergebnissen auftauchen. Konkret würde das bedeuten, dass bei einer Suche nach einem Kaffee in der Umgebung Starbucks ganz oben in den Suchergebnissen auftaucht. Anbieter wie Restaurants können dabei auf Treffer in ihren Kategorien bieten und der Meistbietende bekommt bei einer entsprechenden Suchanfrage den Zuschlag, um seine Werbeanzeige auszuspielen.

Suchergebnisse im App Store zeigen bereits Werbeanzeigen an

Im App Store hat Apple solche Werbeanzeigen schon seit einer ganzen Weile eingebunden und zuletzt sogar ausgebaut. Seit Anfang März wird in einigen Ländern mehr als eine Werbeanzeige pro Suchanfrage ausgespielt. Apple rollt dieses Feature derzeit in weiteren Ländern aus, ab Ende März könnten wir auch in den Genuss davon kommen.

Man darf gespannt sein, ob die hauseigene Karten-Anwendung von Apple der nächste Kandidat ist. Das Backend im Hintergrund dürfte ja schon vorhanden sein und auch die Integration in der App selbst dürfte keine große Sache sein. Schreibt abschließend doch mal in die Kommentare, welche Karten-App ihr auf dem iPhone regelmäßig nutzt, um euch zum Beispiel in einer fremden Stadt zurecht zu finden.