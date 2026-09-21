Sonos Play: Universeller Lautsprecher jetzt deutlich günstiger

Im Frühjahr hat Sonos den neuen Sonos Play vorgestellt. Ein tragbarer Lautsprecher mit Bluetooth, der sich zu Hause ins WLAN einklinkt und dort als vollwertiger Multiroom-Lautsprecher agiert. Nachdem er in den vergangenen Monaten relativ preisstabil war, gibt es den Sonos Play jetzt erstmals deutlich günstiger. Bei Amazon ist die weiße Variante von 349 Euro auf nur noch 307,43 Euro reduziert worden.

Das ist immer noch deutlich teurer als die meisten anderen Bluetooth-Lautsprecher. Aber gerade das Sonos-System in den heimischen vier Wänden macht hier den Unterschied. Einmal auf der praktischen Ladefläche abgestellt, ist der Sonos Play ständig erreichbar und spielt Musik von Spotify an, empfängt Internetradio oder Apple Music via AirPlay.

Sonos Play als Rear-Speaker im Heimkino-Setup

Erst unlängst hat der Sonos Play etwas dazugelernt: Er kann im Doppelpack als Rear-Speaker in einem Heimkino-System eingesetzt werden. Und genau hier hat sich Sonos etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Der Sonos Play erkennt automatisch, wenn er im Wohnzimmer in der Nähe einer kompatiblen Sonos Soundbar abgestellt wird. Entfernung und Position werden in Sekundenschnelle erfasst und die Tonausgabe auf die Sonos Play ausgeweitet, die wenige Minuten zuvor noch in der Küche und im Badezimmer standen. Das ist schon eine ziemlich magische Sache.

Auch sonst habe ich den Sonos Play in den letzten Monaten sehr zu schätzen gelernt. Der Move, Sonos’ großer tragbarer Lautsprecher, ist sicherlich noch kraftvoller, aber für unterwegs einfach ein zu dicker Brocken. Und der kleine Sonos Roam ist noch etwas handlicher, kann aber in Sachen Klang einfach nicht mithalten. Für mich ist der Sonos Play eine perfekte Mischung aus Handlichkeit und Klangqualität. Ich möchte ihn in meiner Sonos-App jedenfalls nicht mehr missen.