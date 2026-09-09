Sonos-App bereitet KI-Steuerung vor und bringt neue Features

Die neue Hardware von Sonos haben wir euch bereits vorgestellt, mittlerweile sind ja auch bei Amazon Vorbestellungen möglich. Spannend wird es nun aber auch rund um die Software, denn das angekündigte System-Update auf Sonos 27 ist ab sofort verfügbar. Allerdings noch nicht mit allen Funktionen.

Direkte Neuerungen in der Sonos-App

Die überarbeitete Sonos-App, das Update kann seit gestern aus dem App Store geladen werden, führt die zuletzt bereits getestete neue Navigation ein. Die Tabs Home, System und Suche sorgen für etwas mehr Überblick. Native Wischgesten erleichtern die Bedienung, während sich bevorzugte Räume oben anheften lassen. Auf dem iPhone lässt sich die Wiedergabe bereits über den Sperrbildschirm und die Dynamic Island steuern. Mit dem heutigen Update kommen die Unterstützung von Siri und Kurzbefehlen sowie ein überarbeitetes iPad-Layout hinzu.

Ganz cool finde ich den neuen, virtuellen Lautstärkeregler. Durch eine Drehbewegung mit zwei Fingern auf dem Bildschirm lässt sich die Lautstärke ähnlich wie mit einem physischen Drehregler anpassen. Im weiteren Verlauf des Herbstes folgen Presets, mit denen sich eine Kombination aus Lautsprechern, Inhalten und Lautstärke speichern und mit nur einem Fingertipp wieder aufrufen lässt, sowie neue Übersichten zum Systemstatus.

Die neue KI-Integration in ChatGPT und Co

Aktuell wird diese Funktion noch ausgerollt, ich konnte sie mit ChatGPT leider noch nicht testen. Aber dieses KI‑Feature könnte tatsächlich sehr spannend werden, denn es ermöglicht die Verbindung von Sonos mit jeder externen KI. Was genau sind damit für Befehle möglich? Hier einige Beispiele:

Fußballabend: „Spiel meine Party-Playlist im Wohnzimmer. Um 20:00 Uhr, wenn das Fußballspiel beginnt, wechsle auf TV-Audio/HDMI, stelle die Lautstärke auf 30 Prozent und aktiviere die Sprachverbesserung.“

Morgenroutine: „Spiele jeden Werktag um 7:00 Uhr im Bad leise meine Morgen-Playlist. Verschiebe 7:30 Uhr die Musik in die Küche und erhöhe dort die Lautstärke auf 25 Prozent.“

Komplexe Gruppierung: „Gruppiere Wohnzimmer, Küche und Terrasse. Lass im Wohnzimmer die aktuelle Musik weiterlaufen, stelle die Küche etwas leiser als das Wohnzimmer und die Terrasse auf 15 Prozent. Das Schlafzimmer soll aus allen Gruppen entfernt bleiben.“

Bereits verfügbar: Portable Surround-Lautsprecher

Solltet ihr über zwei Move 2 oder Sonos Play verfügen, könnt ihr diese ab sofort auch als Rear-Speaker in euer TV-Setup integrieren. Und das funktioniert absolut automatisch, wenn ihr die Lautsprecher aus der Küche, dem Badezimmer oder dem Wintergarten ins Wohnzimmer bringt.

Mithilfe kurzer hochfrequenter Audiosignale erkennt die Sonos Positioning Technology, in welchem Abstand sich die Lautsprecher zueinander und zu einer Soundbar in der Nähe befinden. Anschließend wechseln sie automatisch ihre Funktion. Werden zwei identische portable Lautsprecher in der Nähe einer kompatiblen Soundbar platziert, also Arc Ultra, Arc, Beam Ultra oder Beam (Gen. 2), übernimmt das System den Rest.

Mit dem Start des Sonos Ace Ultra wird Ende des Monats das Headphone Linking dazu kommen. Mit nur einem Fingertipp lässt sich der Sound zwischen der Wiedergabe über Lautsprecher und dem persönlichen Hörerlebnis wechseln: Der Ton kann an den nächstgelegenen Lautsprecher übertragen oder direkt auf die Kopfhörer geholt werden.