Sonos Beam und Ace: Neue Ultras jetzt bei Amazon erhältlich

In der vergangenen Woche wurden die neuen Produkte angekündigt, nun könnt ihr sie auch bei Amazon vorbestellen. Zur Auswahl stehen die kompakte Soundbar Sonos Beam Ultra in zwei verschiedenen Farben für jeweils 699 Euro. Und auch der neue Over-Ear-Kopfhörer Sonos Ace Ultra kann in zwei verschiedenen Farben für 449 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt am 29. September und es gibt eine Vorbesteller-Preisgarantie.

Die ersten Eindrücke vom Sonos-Event in Berlin

Ich durfte die beiden Neuheiten bereits in der vergangenen Woche ausprobieren. In Berlin hat Sonos abseits der IFA kleine Demo-Sessions rund um die neue Soundbar und die neuen Kopfhörer veranstaltet.

Leider darf ich euch keine konkreten Einschätzungen zur Klangqualität liefern. Die Sonos Beam Ultra ist jetzt mit neun individuellen Treibern ausgestattet. Darunter befinden sich zwei dedizierte, nach oben gerichtete Treiber, die echtes 7.1.2 Dolby Atmos und liefern. Und hier habe ich tatsächlich Sound von oben, links oder rechts wahrnehmen können.

Und an einem Highlight von Sonos hat sich ja nichts geändert: Eine Soundbar kann später um weitere Komponenten ergänzt werden, etwa einen Subwoofer oder Rear-Speaker. Letzteres ist jetzt auch mit „mobilen“ Lautsprechern möglich. Man kann sich mal eben den Sonos Play aus der Küche und dem Badezimmer schnappen, um das Heimkino-Setup für einen Kinoabend zu vervollständigen. Und das alles funktioniert im Sonos-System automatisch, ohne manuelles Setup.

Sonos Beam Ultra Soundbar (Schwarz) 7.1.2 Dolby Atmos Surround Sound mit nach oben gerichteten Treibern. Autos rasen durch den ganzen Raum. Regen fällt von oben herab. Flüstern hört...

Dialoge sind ab dem Moment, in dem der Fernseher eingeschaltet wird, klar zu hören. Wenn die Action laut wird oder es im Raum selbst laut ist, sorgt...

Sonos Ace Ultra mit einem besonderen Knopfdruck

Während die alten Sonos Ace nur den Ton von bestimmten Soundbars übernehmen konnten, sieht es beim neuen Sonos Ace Ultra ganz anders aus. Hier kommt die neue Headphone Engine 2 zum Einsatz, die automatisch erkennt, welcher Lautsprecher derzeit am nächsten ist, um per Knopfdruck die Musik auf die Kopfhörer zu übertragen. Spotify kann dann zum Beispiel direkt per WLAN auf den Ace Ultra gestreamt werden – in höherer Qualität als per Bluetooth über das Smartphone.

Außerdem ist der Ace Ultra mit einem von Sonos entwickelten 40mm-Treiber, adaptivem ANC mit zehn Mikrofonen und bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit mit eingeschaltetem ANC ausgestattet. Letzteres soll jetzt doppelt so gut funktionieren, was ich allerdings in der Testumgebung noch nicht genau überprüfen konnte.