Cosori Iconic Dual: Edle neue Dual-Heißluftfritteuse im Edelstahl-Design

Die neue Cosori Iconic Dual Edelstahl-Heißluftfritteuse setzt auf ein ziemlich simples Prinzip: Warum ein Gericht nach dem anderen zubereiten, wenn auch zwei gleichzeitig gehen? Insgesamt stehen 8,6 Liter Volumen zur Verfügung, verteilt auf zwei separate Garkörbe mit jeweils 4,3 Litern. Praktisch wird das vor allem dann, wenn etwa Beilage und Hauptgericht unterschiedliche Temperaturen oder Garzeiten benötigen. Über eine Sync-Funktion lassen sich unterschiedliche Einstellungen so koordinieren, dass beide Körbe gleichzeitig fertig werden. Die Funktion „Match“ übernimmt dagegen die unkomplizierte Variante mit identischen Einstellungen für beide Seiten.

Optisch wirkt die Cosori Iconic Dual weniger wie ein klassisches Küchengerät, sondern mehr wie ein modernes Tech-Gadget. Das Gehäuse besteht aus gebürstetem Edelstahl, dazu kommt ein Bedienfeld aus gehärtetem Glas, was für einen minimalistischen Look sorgt. Auch bei den Materialien im Inneren legt der Hersteller Wert auf eine entsprechend moderne Ausstattung: Der Garraum sowie die mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Oberflächen sind PFAS-frei. Körbe und Crisper-Platten besitzen eine keramische Beschichtung, die ebenfalls ohne PTFE und PFAS auskommt.

Auch unter der Haube wird es technisch interessant, denn zwei leistungsstarke DC-Motoren sorgen für einen präzisen Luftstrom und eine gleichmäßige Temperatur. Dabei stehen je nach Funktion unterschiedliche Lüfterstufen zur Verfügung: Beim Air Fry und Braten sind es jeweils fünf, beim Aufwärmen vier, beim Backen drei, beim Trocknen zwei und beim Gären eine Stufe. Der Temperaturbereich reicht von 30 bis 230 Grad Celsius, während sich die Zeit von einer Minute bis auf maximal 24 Stunden einstellen lässt. Mit 2.700 Watt Nennleistung ist die Iconic Dual dabei definitiv kein kleines Küchen-Gadget.

Von Pommes bis zum Dörrprogramm

Die Ausstattung beschränkt sich entsprechend nicht auf das klassische Heißluftfrittieren. Sechs Kochfunktionen decken Air Fry, Braten, Aufwärmen, Backen, Trocknen und Gären ab. Das macht die beiden Körbe zu kleinen separaten Kochzonen, die sich je nach Bedarf unterschiedlich einsetzen lassen und gleich ganze Gerichte oder mehrere Beilagen gleichzeitig zubereiten können. Für Technikfans interessant ist außerdem die VeSync-App: Cosori verspricht personalisierte App-Einstellungen und Zugriff auf mehr als 90 Rezepte. Ergänzend liegt ein Rezeptbuch bei, das 20 Rezepte in mehreren Sprachen enthält.

Bei einem Küchengerät mit zwei Körben stellt sich allerdings direkt auch die Frage: Wie aufwendig ist die Reinigung? Cosori setzt hier auf einen möglichst unkomplizierten Ansatz. Sowohl die Garkörbe als auch die Crisper-Platten sind laut Hersteller spülmaschinengeeignet. Zusammen mit den PFAS-freien, keramisch beschichteten Innenflächen soll das den Alltag nach dem Kochen deutlich entspannter machen.

Ganz unsichtbar macht sich die Iconic Dual in der Küche allerdings nicht. Mit Griff misst das Gerät rund 41,7 × 30 × 29,5 Zentimeter und bringt netto 6,5 Kilogramm auf die Waage. Dafür bekommt man 8,6 Liter Kapazität und zwei unabhängig steuerbare Garkörbe. Cosori gibt für das Gerät eine fünfjährige eingeschränkte Garantie an; für Korb, Crisper-Platte und deren Silikonstopper gilt laut den Garantiebedingungen eine einjährige Garantie. Preislich liegt die Iconic Dual auf der Produktseite bei 369 Euro. Wer sich für den Cosori-Newsletter anmeldet, bekommt 15 Prozent Rabatt spendiert. Bei Amazon ist die Heißluftfritteuse zum gleichen Preis erhältlich.