Sonos: Mac-App bekommt nativen Silicon-Support

Bereits in der kommenden Woche dürfte Sonos im Rahmen der IFA in Berlin einige neue Produkte präsentieren, auch wenn das Unternehmen selbst nicht auf der Messe vertreten ist. Rund um die Software hat sich bereits jetzt einiges getan. Neben einem Update für iPhone und iPad, das sich um fehlerhafte TuneIn-Shortcuts in der mobilen App kümmert, gibt es auch ein Update für macOS.

„Falls du eine Meldung darüber gesehen hast, dass Apple Rosetta 2 abschafft, ist das hier genau das Richtige für dich“, heißt es von Sonos. „Die Sonos-App unter macOS läuft jetzt nativ auf Apple Silicon, sodass Rosetta nicht mehr benötigt wird.“

Die Desktop-Anwendung für den Mac gibt es nicht im Mac App Store. Die neue Version 90.0-79210 steht nur auf der Webseite von Sonos zum Download bereit.

Falls ihr euch bereits über eine moderne und aufgeräumte App freut, dann muss ich euch an dieser Stelle leider enttäuschen. Sonos hat zwar eine Unterstützung für Apple Silicon eingebaut, abgesehen davon aber nichts verändert. Vom frischen Look der iOS-Anwendung, die neben Liquid Glass auch eine neue, verbesserte Navigation bietet, ist auf dem Mac weit und breit nichts zu sehen.