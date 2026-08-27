Mitte Juli dieses Jahres haben wir das neue 8BitDo FlipPad zum ersten Mal bei uns im Blog vorgestellt. Vor etwas mehr als einem Monat hatte der Gaming-Zubehör-Hersteller den kleinen Klapp-Controller für iOS- und Android-Smartphones erstmals präsentiert. Mittlerweile haben sich die beiden Farbvarianten des FlipPads auch auf den Weg zum mir gemacht, und ich konnte die Neuerscheinung in Kombination mit dem Delta Emulator aus dem AltStore-Marktplatz ausprobieren.

Das 8BitDo FlipPad ist ein ungewöhnliches Gamepad für iPhone und Android. Das Konzept erinnert an die Klapphandys vergangener Jahrzehnte: Der kompakte Controller wird per USB-C direkt mit dem Smartphone verbunden und anschließend nach unten aufgeklappt. So entsteht ein kleines, vertikal ausgerichtetes Gaming-System, das sich vor allem an Retro-Fans und Spiele im Hochformat richtet.

Der Clou des FlipPad ist der Klappmechanismus: Das Scharnier soll laut 8BitDo mehr als 6.000 Öffnungs- und Schließvorgänge überstehen. Auch beim USB-C-Anschluss setzt der Hersteller auf Langlebigkeit und gibt mehr als 10.000 Steckvorgänge an. Besonders praktisch ist die Tatsache, dass man für eine kurze Unterbrechung beim Spielen das Gamepad nicht vom Smartphone trennen muss. Das FlipPad lässt sich einfach nach vorne klappen, etwa um einen Anruf anzunehmen oder eine Nachricht zu beantworten.

Klassische Tasten statt Touchscreen-Gefummel

Beim Layout setzt 8BitDo auf bekannte Controller-Kost. Ein überarbeitetes Steuerkreuz sowie die ABXY-Tasten sollen einen leichten, klickenden und präzisen Druckpunkt bieten. Anders als beim GameSir Pocket Taco sitzen die Schultertasten L1, L2, R1 und R2 auf der Vorderseite, was die Bedienung klassischer wirken lässt. Das FlipPad ist dabei mit den meisten Smartphone-Hüllen kompatibel, solange diese nicht dicker als zwei Millimeter sind.

Zum Marktstart gibt es das FlipPad in zwei Varianten. Die bekannte G Classic kombiniert ein cremefarbenes Gehäuse mit bordeauxroten, schwarzen und weißen Tasten. Neu hinzugekommen ist die komplett schwarze EDC Black Edition. Sie fällt deutlich dezenter aus und ist ausschließlich über den 8BitDo-eigenen Onlineshop erhältlich.

Mit Abmessungen von 7,0 × 6,7 × 1,9 Zentimetern und einem Gewicht von gerade einmal 31,5 Gramm passt das FlipPad problemlos in jede Tasche. Unterstützt werden iPhones ab iOS 26.2 sowie Android-Geräte ab Android 13; optimal sind Smartphones mit einer Dicke von acht bis zehn Millimetern. Die Verbindung erfolgt ausschließlich kabelgebunden über USB-C.

Meine Eindrücke zum 8BitDo FlipPad

Ich habe mittlerweile die beiden verfügbaren Farbvarianten, G Classic und die EDC Black Edition, bei mir zuhause vorliegen und konnte das FlipPad schon ersten Tests mit meinem iPhone 15 Pro samt angelegter Woodcessories-Hülle unterziehen. Als frühere GameBoy-Besitzerin mit Tetris als allererstem Handheld-Videospiel war es für mich natürlich besonders spannend, das FlipPad mit dem beliebten Emulator Delta auszuprobieren.

Um alte Nintendo-Games für den GameBoy, das SNES und andere Konsolen angemessen mit der Delta-App und dem 8BitDo FlipPad spielen zu können, hat man in den Einstellungen des Emulators ein paar grafische Anpassungen vorzunehmen, damit das jeweilige Spiel auch weiterhin im Hochformat auf der oberen Bildschirmhälfte angezeigt wird. Im Normalfall erkennt Delta nämlich, wenn ein Controller über den USB-C-Anschluss des iPhones angeschlossen wird, und wechselt dann in ein mittiges Vollformat.

Daher hat man die Skins für die jeweiligen Konsolen im Controller-Layout entsprechend anzupassen, so dass der Touchscreen-Skin auch beim Anstecken des FlipPads weiter angezeigt wird. So kann man dann das FlipPad bequem zum Steuern der Spiele verwenden. In meinem Fall funktionierte dies beispielsweise mit Tetris, Dr. Mario und Super Mario World ohne weitere Installationen problemlos.

„Clicky“ Tasten muss man mögen

Das FlipPad ist grundsätzlich sehr gut verarbeitet, das Scharnier lässt sich gut und einfach umklappen und verfügt über genügend Druck, um sicher auf dem iPhone-Bildschirm aufzuliegen. Eine Gummierung auf der Rückseite verhindert, dass der Controller Schäden oder Kratzer am Display verursacht. Auch die Reaktionsgeschwindigkeit der Buttons ist schnell, Verzögerungen gibt es keine. Was mir vor allem aufgefallen ist, sind die Klickgeräusche der Tasten, insbesondere des Steuerkreuzes. Für ruhige Umgebungen ist das FlipPad daher nicht unbedingt geeignet, beispielsweise in einem Ruheabteil während einer Bahnfahrt, oder im Bett, wenn der Partner bzw. die Partnerin versucht, direkt daneben einzuschlafen. Hier frage ich mich, warum Hersteller so oft „clicky“ Buttons verbauen: Ich persönlich schätze leise Tastengeräusche deutlich mehr.

Insgesamt ist das 8BitDo FlipPad jedoch ein tolles kleines Accessoire, das vor allem Fans von iOS-Emulatoren für Retro-Games gefallen dürfte. Auf diese Weise hat man ein kompaktes, aber voll funktionierendes Gamepad immer mit dabei. Das iPhone fühlt sich damit fast an wie eine alte Handheld-Konsole. Und da das FlipPad den eigenen Strom über den USB-C-Anschluss des iPhones bezieht, benötigt es auch kein separates Aufladen des Zubehörs. Das FlipPad ist so für eine schnelle Spielrunde jederzeit bereit.

Preise und Verfügbarkeit

Das 8BitDo FlipPad kann auf der Website des Herstellers für 29,99 US-Dollar in den beiden Farbvarianten bestellt werden. Bei Amazon in Deutschland gibt es die helle G Classic-Version auch bereits zu kaufen, hier kostet sie derzeit 29,99 Euro bei kostenlosem Prime-Versand.