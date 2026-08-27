Apples iPhone-Event-Einladung heißt in jedem Land anders

Mit „Staunen und strahlen“ hat Apple hierzulande das kommende iPhone-Event angekündigt, das jetzt offiziell am 9. September stattfindet. In den USA trägt die Einladung den Slogan „Surprise and Shine“, allerdings nutzt das Unternehmen regional andere Slogans, die wir für euch zusammengefasst haben.



iPhone-Event: Die Einladungen weltweit

USA, Großbritannien, Neuseeland, Australien, Irland, Indien, Kanada : Surprise and Shine.

: Surprise and Shine. Kanada (französischsprachig) : „Des surprises dans l’air“, also „Überraschungen liegen in der Luft“.

: „Des surprises dans l’air“, also „Überraschungen liegen in der Luft“. Brasilien : „Surpreendente e brilhante“, also „überraschend und brillant“.

: „Surpreendente e brilhante“, also „überraschend und brillant“. Mexiko und Lateinamerika : „Sorpresas listas para brillar“, was so viel bedeutet wie „Überraschungen, die bereit sind zu strahlen“.

: „Sorpresas listas para brillar“, was so viel bedeutet wie „Überraschungen, die bereit sind zu strahlen“. Deutschland, Österreich, Schweiz : „Staunen und strahlen“.

: „Staunen und strahlen“. Spanien : „Un rayo de wow“, was so viel bedeutet wie „ein Strahl des Wow“ oder „ein Blitz des Wow“.

: „Un rayo de wow“, was so viel bedeutet wie „ein Strahl des Wow“ oder „ein Blitz des Wow“. Frankreich, Belgien : „Un jour nouveau. Bientôt.“ Der französische Ausdruck ist etwas anders und bedeutet „Ein neuer Tag. Bald.“

: „Un jour nouveau. Bientôt.“ Der französische Ausdruck ist etwas anders und bedeutet „Ein neuer Tag. Bald.“ Italien : „L’alba di nuove sorprese“, also „die Morgendämmerung neuer Überraschungen“.

: „L’alba di nuove sorprese“, also „die Morgendämmerung neuer Überraschungen“. Dänemark : „Det bliver solstrålende“, was so viel bedeutet wie „es wird strahlend/sonnig“. „Solstrålende“ vereint zwei Wörter, die „Sonnenstrahl“ und „strahlend“ bedeuten.

: „Det bliver solstrålende“, was so viel bedeutet wie „es wird strahlend/sonnig“. „Solstrålende“ vereint zwei Wörter, die „Sonnenstrahl“ und „strahlend“ bedeuten. Norwegen : „Tid for gode overraskelser“, also „Zeit für schöne Überraschungen“.

: „Tid for gode overraskelser“, also „Zeit für schöne Überraschungen“. Schweden : „Förväntan. Förundran.“ – „Vorfreude. Staunen.“

: „Förväntan. Förundran.“ – „Vorfreude. Staunen.“ Finnland : „Uudenkoitto“, was so viel bedeutet wie „neuer Morgen“ oder „neuer Anfang“.

: „Uudenkoitto“, was so viel bedeutet wie „neuer Morgen“ oder „neuer Anfang“. Polen : „Zdumienia i olśnienia“, also Überraschung und Staunen oder Erstaunen und Offenbarung.

: „Zdumienia i olśnienia“, also Überraschung und Staunen oder Erstaunen und Offenbarung. Ungarn : „Ragyogó meglepetés“, strahlende/brillante Überraschung.

: „Ragyogó meglepetés“, strahlende/brillante Überraschung. Portugal : „O despontar de surpresas brilhantes“, was so viel bedeutet wie „der Anbruch brillanter Überraschungen“.

: „O despontar de surpresas brilhantes“, was so viel bedeutet wie „der Anbruch brillanter Überraschungen“. Türkei : Işıltılı. Şaşırtıcı. Heyecanlı oder schillernd/funkelnd, überraschend, aufregend.

: Işıltılı. Şaşırtıcı. Heyecanlı oder schillernd/funkelnd, überraschend, aufregend. Niederlande : Surprise party. Apple hat diesen Begriff auf Englisch belassen.

: Surprise party. Apple hat diesen Begriff auf Englisch belassen. Tschechien : „Čas těšení“, also Zeit der Vorfreude.

: „Čas těšení“, also Zeit der Vorfreude. VAE, Saudi-Arabien : „بدايات تسطع بالمفاجآت“, was so viel bedeutet wie „Anfänge, die vor Überraschungen strahlen“.

: „بدايات تسطع بالمفاجآت“, was so viel bedeutet wie „Anfänge, die vor Überraschungen strahlen“. China : „亮新篇，来耀眼“, was grob übersetzt „ein strahlendes neues Kapitel – mach dich bereit, geblendet zu werden“ bedeutet. Das Schriftzeichen „篇“ kann auch „Seite eines Buches“ bedeuten, was vielleicht ein interessanter Hinweis auf ein faltbares Gerät ist.

: „亮新篇，来耀眼“, was grob übersetzt „ein strahlendes neues Kapitel – mach dich bereit, geblendet zu werden“ bedeutet. Das Schriftzeichen „篇“ kann auch „Seite eines Buches“ bedeuten, was vielleicht ein interessanter Hinweis auf ein faltbares Gerät ist. Hongkong : „耀目驚喜，亮起新一章“, was sich mit „eine blendende Überraschung, die ein neues Kapitel erhellt“ übersetzen lässt. Hier wird ein anderes Schriftzeichen für „Kapitel“ verwendet und „Überraschung“ wird deutlicher hervorgehoben.

: „耀目驚喜，亮起新一章“, was sich mit „eine blendende Überraschung, die ein neues Kapitel erhellt“ übersetzen lässt. Hier wird ein anderes Schriftzeichen für „Kapitel“ verwendet und „Überraschung“ wird deutlicher hervorgehoben. Taiwan : „驚喜耀現，開新篇“, was so viel bedeutet wie „eine blendende Überraschung eröffnet ein neues Kapitel“.

: „驚喜耀現，開新篇“, was so viel bedeutet wie „eine blendende Überraschung eröffnet ein neues Kapitel“. Südkorea: „깜짝 빛날 시간“, was sich in etwa mit „Zeit, mit einer Überraschung zu glänzen“ übersetzen lässt. „깜짝“ bedeutet „Überraschung“, „빛날“ bedeutet „leuchten“ und „시간“ bedeutet „Zeit“.

Die Wahl der Slogans zeigt, das Apple den regionalen Teams erlaubt von der genirischen Übersetzung leicht abzuweichen. Taiwan, Hongkong und China nutzen alle das Konzept des „Kapitels“, während in Europa eher die Slogan „Neuanfang“ und „leuchten“ zum Tragen kommen. (via Macrumors)