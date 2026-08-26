Offiziell: Apple stellt iPhone 18 Pro & iPhone Ultra am 9. September vor

Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Apples September-Keynote, auf der sowohl das iPhone 18 Pro als auch das erste faltbare iPhone Ultra erwartet werden, findet am 9. September um 10 Uhr Ortszeit statt. Die entsprechenden Einladungen für Medienvertreter sind verschickt und hierzulande fällt der Startschuss aufgrund der Zeitverschiebung dann um 19 Uhr.

Die Apple-Einladung trägt den Namen „Staunen und strahlen“, begleitet von einem leuchtenden Apple-Logo. Wer möchte, kann in den Kommentaren gerne spekulieren, ob Apple damit Andeutungen machen möchte.

Obwohl wir keine Einladung erhalten haben, berichten wir für euch ausführlich über die kommenden Apple-Neuheiten. Wie jedes Jahr bieten wir euch einen Live-Ticker zum Mitlesen sowie eine ausführliche Berichterstattung rund um iPhone 18 Pro und iPhone Ultra. Doch Apple hat wohl noch mehr Produkte im Köcher, die schon in wenigen Wochen vorgestellt werden können.

iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max

Sowohl das iPhone 18 Pro als auch das iPhone 18 Pro Max sollen eine kleinere Dynamic Island sowie ein verbessertes OLED-Display bekommen. Besonders spannend ist ein Kamera-Upgrade, denn erstmals soll eine variable Blende zum Einsatz kommen, die steuert, wie viel Licht auf den Sensor fällt. Darüber hinaus verbaut Apple wohl den neuen A20 Pro-Chip, der im 2nm-Verfahren gefertigt wird, sowie ein schnelleres C2-Modem als auch den neuen N2-Netzwerkchip. Als Sonderfarbe soll es dieses Jahr einen dunklen Kirschfarbton geben, außerdem steht eine hellblaue Variante auf dem Plan.

iPhone Ultra

Apples erstes faltbares Smartphone hört vermutlich auf den Namen „iPhone Ultra“ und soll über ein 5,3-Zoll-Außendisplay verfügen, das sich zu einem 7,6-Zoll großen Innendisplay aufklappen lässt. Im aufgeklappten Zustand erinnert das Ultra an ein iPad mini, da Apple auf einen 4:3-Formfaktor setzen soll. Mit nur 4,5 Millimeter soll das iPhone im aufgeklappten Zustand zudem ultra-dünn sein, wobei ein super robustes Scharnier und eine kaum sichtbare Falte zum Einsatz kommen sollen. Erwartet werden nur zwei Kameras sowie der Verzicht auf Face ID. Die Preise könnten ab 2.500 Euro starten.

Apple Watch Series 12

Das Upgrade für die Apple Watch wird Apple schnell durchwinken, denn laut Gerüchten steht lediglich ein neuer Prozessor an, der die Leistung für Siri AI verbessern wird. Apple wird aber nachgesagt, dass die Keramik-Variante ein Comeback feiern wird.

Apple Watch Ultra 4

Zur neuen Apple Watch Ultra 4 gibt es die wenigsten Infos. Die Entwicklung ist zwar bestätigt, was abseits eines neuen Prozessors geplant ist, wissen wir allerdings nicht.

Apple TV 4K

Das Apple TV 4K soll mit einem neuen von Apple entwickelten WLAN- und Bluetooth-Chip sowie einem schnelleren A17 Pro-Prozessor starten, der Unterstützung für Spiele in Konsolenqualität und Apple Intelligence bietet. Es werden keine Änderungen am Design erwartet.

HomePod mini

Apples kleinster Lautsprecher soll in Version 2 starten und mit einem aktualisierten Chip und neuen Farben auf den Markt kommen. Ebenso weisen Gerüchte darauf hin, dass Apple neue Netzwerkchips integriert.

HomePod mit Display

Apples HomePod mit Display, der immer wieder „Home Hub“ genannt wird, soll ebenfalls vorgestellt werden. Das Gerät kann Musik abspielen, das Smart Home steuern, Videoanrufe ermöglichen, Wetterinfos liefern, Fotos anzeigen, Notizen erstellen, Kalender verwalten und vieles mehr. Der Home Hub verfügt über ein All-Display-Design mit einem iPad-ähnlichen 7-Zoll-Display. Es gibt zwei Modelle: eines, das für die Wandmontage konzipiert ist, und eines mit einem integrierten Lautsprecherständer, der wie ein HomePod mini aussieht.

AirPods 5

Wie kürzlich bekannt wurde, soll Apple die neuen AirPods 5 vorstellen – mit und ohne ANC. Welche Neuerungen Apple für die Kopfhörer bereithält, wissen wir noch nicht.

iPhone 18 Pro Keynote im Livestream verfolgen

Apple streamt die Keynote live, wobei es sich abermals um ein vorab aufgezeichnetes Video handelt. Ihr könnt den Livestream direkt auf der Apple-Webseite abspielen oder schaltet bei YouTube ein.

Der Launch von iPhone 18 Pro und iPhone Ultra erfolgt unter der neuen Führung von John Ternus, der ab dem 1. September der neue Chef von Apple ist.