Wer auf Reisen geht, kennt das Problem: Für jedes Land scheint ein anderer Stecker nötig zu sein. Alogic will mit diesem altbekannten Problem Schluss machen und hat mit den RapidPower Multi Country GaN Chargern vor rund drei Wochen zwei kompakte Reise-Ladegeräte auf den Markt gebracht. Die Modelle liefern 67 beziehungsweise 100 Watt und kombinieren Ladegerät und Reiseadapter in einem Gerät.

Mit den beiden Reiseladegeräten müssen iPhone, iPad, MacBook und andere technische Gerätschaften unterwegs nicht mehr nacheinander an die Steckdose. Beide Ladegeräte bieten zwei USB-C-Ports und einen USB-A-Anschluss und können damit bis zu drei Geräte parallel versorgen. Die 100-Watt-Version richtet sich dabei an leistungsstärkere Laptops wie das MacBook Pro, während 67 Watt für Geräte wie das MacBook Air oder kleinere MacBook Pro-Modelle gedacht sind.

Der Clou steckt in den austauschbaren Netzsteckern: Im Lieferumfang befinden sich Varianten für Europa, Großbritannien, die USA sowie Australien und Neuseeland. Damit soll ein zusätzlicher Reiseadapter überflüssig werden. Eine Eingangsspannung von 100 bis 240 Volt macht die Ladegeräte zudem für den internationalen Einsatz geeignet.

GaN hält das Format klein

Im Inneren arbeitet moderne GaN-Technologie, also Galliumnitrid statt klassischer Silizium-Technik. Das ermöglicht hohe Ladeleistungen bei vergleichsweise kompakter Bauweise. Gerade im Reisegepäck ist das praktisch: Ein einzelnes Ladegerät ersetzt mehrere Netzteile und spart damit Platz im Koffer oder Rucksack.

Der Hersteller legt beiden Modellen außerdem ein zwei Meter langes, stoffummanteltes USB-C-Kabel und eine Stofftasche zum Verstauen aller Adapter und des Kabels bei. Für Sicherheit sollen mehrere Schutzmechanismen sorgen, unter anderem gegen Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastung und Kurzschlüsse. So soll das Ladegerät auch auf längeren Reisen und in unbekannten Stromnetzen zuverlässig seinen Dienst verrichten.

Meine ersten Eindrücke

Nachdem die beiden Alogic Reiseladegeräte nun seit einigen Wochen im Handel verfügbar sind, konnte ich nach Anfrage beim zuständigen Zulieferer in Deutschland auch selbst ein Testexemplar des 100 Watt starken Modells geliefert bekommen. Ich hatte bisher noch keine Ladegeräte oder -kabel von Alogic ausprobiert und war daher sehr gespannt, wie sich die Neuerscheinung im Alltag schlagen würde.

Freudig überrascht war ich bereits beim Auspacken des Reise-Ladesets: Alles wird in der mitgelieferten hellgrauen Stofftasche aufbewahrt und nur von einer kleinen Pappverpackung ummantelt – ein sehr umweltfreundlicher Ansatz ohne viel Verpackungsmüll. Die Stofftasche wirkt zudem sehr hochwertig und hält im Inneren neben einem großen mittleren Fach für die Steckdosenadapter auch zwei seitliche Mesh-Fächer bereit, in denen die Bedienungsanleitung und das ebenfalls im Lieferumfang befindliche, zwei Meter lange Ladekabel Platz finden. Auch das Ladekabel wirkt sehr hochwertig und erinnert durch die Stoffummantelung fast schon an die Kabel, die Apple den eigenen Geräten beilegt oder separat verkauft.

Über Ästhetik und Handhabung

Der Wechsel zwischen den verschiedenen Steckdosenadaptern ist simpel: Sie werden einfach auf das Ladegerät geschoben und sitzen dann sehr fest. Leider schließen die Adapter in vielen Fällen nicht ganz bündig mit der Oberseite des Ladeblocks ab, was ich aus ästhetischen Gründen nicht ganz optimal finde. Da auch ein EU-Adapter dabei ist, kann das Ladegerät nicht nur auf Reisen, sondern danach auch ganz normal zuhause verwendet werden.

Bei meinen Tests mit dem Alogic RapidPower Ladegerät mit dem EU-Stecker fällt zudem auf, dass der Ladeblock mit seinem Eigengewicht und dank des kleinen Adapters in der Steckdose etwas nach unten hängt und ein klein wenig wackelt. Dies ist wohl dem kompakten EU-Stecker geschuldet und stört schlussendlich beim Aufladen nicht. Andere 3-fach-Ladegeräte mit 100 Watt im ähnlichen Format, beispielsweise der Ugreen Nexode Pro Mini Charger (Amazon-Link), machen dies besser und sitzen deutlich stabiler in der Steckdose.

Die beiden Alogic RapidPower-Modelle sind bei Amazon erhältlich. Das 67-Watt-Modell kostet 59,99 Euro, während für die 100-Watt-Versionderzeit 76,87 Euro aufgerufen werden. Beide Varianten werden kostenlos nach Hause geliefert.