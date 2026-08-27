Sportschau bringt cooles Feature für Fußball-Ticker

Während sich unser VfL Bochum bereits seit zwei Wochen in der zweiten Bundesliga beschäftigen darf, geht es für die erste Bundesliga am Wochenende los. Am Freitag steht das Auftaktspiel zwischen Bayern und Stuttgart an, besonders gespannt bin ich auf den zweiten Spieltag und das Duell zwischen Schalke und Bayern am 5. September. Falls ihr die Spiele über den Live-Ticker in der Sportschau-App verfolgt, dürft ihr euch über ein spannendes Feature freuen.

Im Live-Ticker gibt es für Szenen wie Tore, Platzverweise oder andere Highlights einen „Jetzt anhören“-Button, über den ihr auch nachträglich direkt zur passenden Stelle im Audio-Livestream springt. So könnt ihr euch die spannendsten Szenen noch einmal anhören – und die klingen im Audio-Kommentar ja meist besser als in jeder nachträglich zusammengeschnittenen Zusammenfassung.

Sportschau-Streams dank CarPlay-Integration auch im Auto hören

Auch sonst gibt es in der Sportschau-App zahlreiche Highlights rund um den Fußball und die Bundesliga. Klasse finde ich beispielsweise die CarPlay-Unterstützung, dank der man auch während einer langen Autofahrt problemlos auf einen Audio-Stream zugreifen kann. Es wird jedes Spiel der ersten und zweiten Bundesliga in voller Länge übertragen.

Abgesehen davon könnt ihr Push-Mitteilungen für euren Club oder besonders wichtige Meldungen aktivieren. Und neben Fußball gibt es auch noch News zu etlichen anderen Sportarten, jetzt im Sommer beispielsweise Radsport, Tennis, Leichtathletik oder auch die Formel 1. Spannend finde ich dabei den Live-Tab, dort könnt ihr alle aktuellen Ticker finden.

Ein weiterer Vorteil der Sportschau-App: Im App Store steht die Anwendung kostenlos zum Download bereit und beinhaltet auch keine Werbung. Nun gut, über die Rundfunkgebühren haben wir ja schon für die App bezahlt…