Mac mini mit M6 und M5 Pro jetzt auch bei Amazon vorbestellen

Nachdem Apple die Vorbestellungen für den neuen Mac mini mit M6 und M5 Pro im hauseigenen Online-Store gestartet hat, folgt jetzt auch der Vorbestellstart bei Amazon. Einen Kostenvorteil gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, sodass die gleichen Preise gelten.

Mac mini mit M6, 256 GB SSD, 16 GB RAM für 1.049 Euro (Amazon-Link)

Mac mini mit M6, 512 GB SSD, 16 GB RAM für 1.269 Euro (Amazon-Link)

Mac mini mit M6, 512 GB SSD, 24 GB RAM für 1.489 Euro (Amazon-Link)

Mac mini mit M5 Pro, 512 GB SSD, 24 GB RAM für 1.999 Euro (Amazon-Link)

Warum ich den Mac mini liebe

Abgesehen von der krassen Preiserhöhung, setze ich schon lange auf den Mac mini. Als Büro-Computer kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Nachdem der Mac mini mit M1-Chip lange gute Arbeit geleistet hat, bin ich zuletzt auf die Variante mit M4 Pro umgestiegen. Das war durchaus ein guter Zeitpunkt, denn ich habe den Mac mini noch zum alten Preis bekommen. Und ich bin mir sicher, dass ich in den nächsten zwei bis drei Jahren kein Upgrade machen werde, da die Leistung völlig ausreichend ist.

Als Monitor kommt bei mir der LG 34WK95U-W aus dem Jahr 2019 zum Einsatz, der mit seiner 5K-Auflösung auch heutzutage immer noch eine gute Figur macht. Obwohl das Display schon einige Jahre auf dem Buckel hat, sehe ich auch hier keinen Grund zum Upgrade. Ja, es ist nicht das dünnste Display und auch die Ränder sind etwas dick, aber das stört mich überhaupt nicht.