Mac mini mit M6 und M5 Pro jetzt auch bei Amazon vorbestellen

Nachdem Apple die Vorbestellungen für den neuen Mac mini mit M6 und M5 Pro im hauseigenen Online-Store gestartet hat, folgt jetzt auch der Vorbestellstart bei Amazon. Einen Kostenvorteil gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, sodass die gleichen Preise gelten.
- Mac mini mit M6, 256 GB SSD, 16 GB RAM für 1.049 Euro (Amazon-Link)
- Mac mini mit M6, 512 GB SSD, 16 GB RAM für 1.269 Euro (Amazon-Link)
- Mac mini mit M6, 512 GB SSD, 24 GB RAM für 1.489 Euro (Amazon-Link)
- Mac mini mit M5 Pro, 512 GB SSD, 24 GB RAM für 1.999 Euro (Amazon-Link)
Warum ich den Mac mini liebe
Abgesehen von der krassen Preiserhöhung, setze ich schon lange auf den Mac mini. Als Büro-Computer kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Nachdem der Mac mini mit M1-Chip lange gute Arbeit geleistet hat, bin ich zuletzt auf die Variante mit M4 Pro umgestiegen. Das war durchaus ein guter Zeitpunkt, denn ich habe den Mac mini noch zum alten Preis bekommen. Und ich bin mir sicher, dass ich in den nächsten zwei bis drei Jahren kein Upgrade machen werde, da die Leistung völlig ausreichend ist.
Als Monitor kommt bei mir der LG 34WK95U-W aus dem Jahr 2019 zum Einsatz, der mit seiner 5K-Auflösung auch heutzutage immer noch eine gute Figur macht. Obwohl das Display schon einige Jahre auf dem Buckel hat, sehe ich auch hier keinen Grund zum Upgrade. Ja, es ist nicht das dünnste Display und auch die Ränder sind etwas dick, aber das stört mich überhaupt nicht.
- KLEINER ALLESKÖNNER – Der Mac mini ist ein Desktop-Computer mit unglaublicher Power auf kleinstem Raum. Und einem M6 Chip, der KI Fähigkeiten auf...
- M6 CHIP – Mit dem M6 Chip und seiner CPU der nächsten Generation fühlt sich alles, was du auf dem Mac mini machst, reaktionsschneller an. KI...
- KLEINER ALLESKÖNNER – Der Mac mini packt unglaubliche Power in ein ultrakompaktes Gehäuse von 12,7 x 12,7 cm. Und der M5 Pro Chip liefert noch...
- M5 PRO CHIP – Mit einer CPU der nächsten Generation und schnellerem gemeinsamen Arbeitsspeicher bringt der M5 Pro Chip noch mehr Power für...
Kommentare 5 Antworten
“ Ja, es ist nicht das dünnste Display und auch die Ränder sind etwas dick, aber das stört mich überhaupt nicht.“
Ich wüßte auch nicht, warum so etwas stören sollte. Auch das die Hinterseite des Monitors aus Kunststoff ist (LG 38″), ist mir auch völlig egal. Es wäre mir sogar egal, wenn der mini aus Kunststoff wäre, da er sowieso hinter dem Monitor steht.
Zuweilen stehen die meisten Monitore eh so dass eine Wand direkt dahinter ist, da stört es generell nicht wie die Rückseite aussieht oder gar wie Dick der Monitor ist und wirklich Schlimm sind diese grob 5mm Rand um das Display auch nicht. Im Gegenteil es hat oft sogar einen Vorteil, es rahmt das Bild bzw. den Inhalt einfach schöner ein und grenzt somit besser ab von was Links und Rechts daneben ist.
Der Rand wird erst störend wenn man ein Dualmonitorsetting hat und dabei dann wirklich ein großes Bild / Inhalt so darstellen will, wie beim Gaming eines Flug-Simulators oder Rennsimulation, da würde ich jeden Raten lieber einen entsprechend großen Ultrawidescreen Monitor zu kaufen damit man hier nicht mit einen Rand in der Mitte leben muss.
Ach Freddy.
Da steht „Warum ich den Mac mini liebe“ > und im folgenden Text steht nicht das WARUM drin?
Warum ICH in mag: wegen Strom sparen.
Mit den Monitor iiyama ProLite XUB2763QSU-B1, 27″ und S.M.S.L SA300 als mein Soundsystem > 13 Watt gesamt, beim schreiben dieses Textes mit Youtube Musikvideo im Hintergrund!
Und nun warte ich natürlich auf Tests des neuen (billigsten) Mac Mini M6 mit den Idle Watt Angaben.
Ich ergänze:
– kompaktes Design, perfekt für den Desktop
– Anschlüsse auf der Front für Schnellzugriff
– unglaublich viel Mac-Power
Und ich bin mir sicher, dass ich in den nächsten zwei bis drei Jahren kein Upgrade machen werde, da die Leistung völlig ausreichend ist.
Ich kenne Youtuber und deren Berichte dazu, die deutlich aufwändigere Dinge machen und sagen das sogar ein M1 heute noch genügend Power hat. Das man als Selbstständiger sich immer wieder was neues holt ist aber logisch, kann man halt abschreiben und das alte Zeug kann man entsprechend weitergeben und sogar verkaufen aber der vollständige Verkaufserlös gilt als steuerpflichtige Betriebseinnahme.