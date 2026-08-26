Wir haben schon häufiger über die alte Joyroom Powerbank für die Apple Watch berichtet, die zwar nur langsames Laden bietet, dafür aber ungemein kompakt und gleichzeitig sehr günstig ist. Jetzt schickt Joyroom die Neuauflage ins Rennen, die ich mir genauer angesehen habe. Und es gibt Vor- als auch Nachteile.

Im Vergleich zum Vorgänger fällt der dann doch etwas größere Formfaktor auf, da hier ein eigentlich großes Display verbaut wurde, das in Wirklichkeit gar nicht so groß ist. Allerdings bietet die Neuauflage mit 5.000 mAh die doppelte Kapazität, sodass sich die Apple Watch mehrfach aufladen lässt oder andere Geräte auch mit Strom versorgt werden können. Die passenden Kabel sind nämlich direkt in die Powerbank integriert.

Aber kann die Joyroom Powerbank alle Versprechen halten? Ich habe meine Apple Watch absichtlich komplett leer laufen lassen, um den Test mit der Powerbank zu machen. Laut Joyroom wird der Schnelllademodus mit 5 Watt unterstützt, allerdings gilt es ein paar Dinge zu beachten, wenn man die Uhr schnell laden will. Meine Apple Watch Ultra 3, die ich heute Morgen am Schreibtisch geladen habe, hat durchweg mit 2 Watt geladen. Die Uhranzeige im StandBy-Modus war fast immer an, weil ich immer direkt daneben gesessen habe. Allerdings kann die Powerbank auch mehr liefern, aber nur dann, wenn das Display der Watch aus ist. Auf die 5 Watt bin ich dennoch nicht gekommen, mehr als 4 Watt waren bei mir nicht drin.

Wie bei anderen Ladegeräten dieser Art üblich: Die volle Leistung gibt es nur, wenn das Display der Apple Watch aus ist. In meinem Test habe ich innerhalb von 30 Minuten von 0 auf 24 Prozent geladen und innerhalb von 60 Minuten wieder 48 Prozent Akku erreicht. Definitiv nicht die beste Leistung.

Der Formfaktor ist nicht mehr kompakt

Mit 110 x 62 x 21 Millimetern und 140 Gramm ist die Powerbank nicht mehr so schön kompakt wie der Vorgänger. Das integrierte Display, das zwar eine große Abdeckung bietet, dann aber nur ein kleines Display darunter liefert, ist schlecht ablesbar, liefert aber entsprechende Leistungsdaten. Wie schnell lädt die Watch? Wie viel Akku ist noch drin? Nützliche Infos, aber wenn ein kleineres Display die Form kleiner gemacht hätte, würde ich das bevorzugen.

An sich ist die Verarbeitung in Ordnung: nicht mehr, nicht weniger. Es kommt viel Kunststoff zum Einsatz, wobei der kleine Ring, mit dem sich die Powerbank an einem Rucksack befestigen lässt, aus Metall besteht.

Mit den zwei integrierten Kabeln, die rechts und links am Rand der Powerbank eingelassen sind, könnt ihr Geräte mit USB-C oder Lightning aufladen. Zusammen mit dem USB-C-Port an der Unterseite gibt es jeweils 20 Watt, was ich so auch messen konnte. Die Powerbank selbst lässt sich mit 22,5 Watt am schnellsten über den unteren Anschluss aufladen. Etwas bequemer ist die Aufladung über das integrierte Kabel, dann aber mit maximal 20 Watt.

Da sich bis zu vier Geräte gleichzeitig aufladen lassen, verteilt die Powerbank die Leistung intelligent. Allerdings konnte ich nicht herausfinden, wie viel Watt Leistung es maximal gibt.

Mein Fazit zur neuen Joyroom Powerbank für die Apple Watch

Mit einem Preis von 26,99 Euro siedelt sich die Powerbank im eher günstigen Bereich an. Die Qualität ist dem Preis entsprechend, und die Powerbank lädt die Apple Watch zuverlässig auf, auch wenn nicht immer schnell. Die zwei Kabel sind praktisch, da man keine weiteren mehr mitnehmen muss. Mit 5.000 mAh Kapazität lässt sich die Apple Watch mehrfach aufladen, in meinem Test hatte die Powerbank noch 68 Prozent Rest, nachdem meine Uhr voll war.

Wer wirklich nur die Apple Watch unterwegs aufladen möchte, ist mit dem Vorgänger besser bedient. Da gibt es zwar nur die halbe Kapazität, dafür aber auch einen echt kompakten Stromspender. Wer auch andere Geräte per Kabel laden will, kann sich die Neuauflage genauer ansehen.

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