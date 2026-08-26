Apple verpasst den Magic Keyboards neue Glyphen

Apple hat die eigenen Magic Keyboards für US-Englisch still und leise überarbeitet. Statt ausgeschriebener Bezeichnungen tragen einige Tasten nun Symbole. Betroffen sind unter anderem „Tab“, „Caps Lock“, „Shift“, „Return“ und „Delete“. Damit passt Apple das Zubehör optisch an die jüngeren MacBook-Modelle an.

Bei den Magic Keyboards mit Ziffernblock fällt die Änderung noch umfangreicher aus. Hier ersetzt Apple auch die Beschriftungen von Tasten wie „Home“, „Ende“, „Bild auf“, „Bild ab“, „Löschen“ und „Enter“ durch entsprechende Glyphen. Die neue Optik wirkt dadurch etwas moderner und einheitlicher.

Vier Modelle sind neu

Insgesamt hat Apple vier Varianten aktualisiert: Das Magic Keyboard, das Magic Keyboard mit Touch ID sowie das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock, jeweils mit weißen oder schwarzen Tasten. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Das US-englische Magic Keyboard mit Ziffernblock ohne Touch ID behält seine bisherigen Textbeschriftungen.

Ganz neu ist Apples Idee nicht. Bereits bei den in diesem Jahr vorgestellten Modellen des MacBook Air, MacBook Pro und MacBook Neo setzt Apple auf die entsprechenden Symbole. Die neuen Magic Keyboards führen dieses Design nun auch beim externen Zubehör fort.

Obwohl Apple die Änderung als Teil der US-englischen Modelle einführt, betrifft sie deutlich mehr Nutzer und Nutzerinnen als nur in den USA. Das Layout ist unter anderem in Kanada, Australien, Neuseeland und Singapur weit verbreitet. In Großbritannien und vielen europäischen Ländern setzt Apple dagegen schon länger auf Symbole auf diesen Tasten. Die Auswahl an Tastaturen von Apple und Drittherstellern wie Corsair und Logitech gibt es auf dieser Produktseite im deutschen Apple Online Store.