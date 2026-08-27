Apple hat nicht nur einen ersten Einblick in die kommende Heist-Drama-Serie „12 12 12″ gewährt, sondern auch den 13. November 2026 als Premierentermin bestätigt. Beim Banküberfall in der Schweiz kommen der für den Emmy Award nominierte Anthony Mackie und der für den Golden Globe und den Critics‘ Choice Award nominierte Jamie Dornan zum Einsatz.

Worum geht es in „12 12 12″?

„12 12 12″ nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch drei völlig unterschiedliche Zeitebenen und verspricht damit ein Erzählkonzept, das sich deutlich vom klassischen Heist-Genre abhebt. Statt den Überfall selbst in den Mittelpunkt zu stellen, zerlegt die Serie die Geschichte in drei klar voneinander getrennte Phasen: die zwölfmonatige Vorbereitungszeit, die eigentlichen zwölf Stunden des Coups sowie die darauffolgenden zwölf Tage, in denen sich die Konsequenzen entfalten.

Im Zentrum der Handlung stehen zwei Männer, die auf gegensätzlichen Seiten des Gesetzes stehen und dennoch auf seltsame Weise miteinander verwoben sind. Anthony Mackie übernimmt die Rolle eines FBI-Agenten, dessen Karriere bereits einige Kratzer abbekommen hat, während Jamie Dornan einen amerikanischen Kriminellen verkörpert, der sein Handwerk offenbar bestens beherrscht. Zwischen den beiden entspinnt sich ein Nullsummenspiel, das die Zuschauer quer durch mehrere europäische Schauplätze führt.

Der eigentliche Clou der Handlung dürfte dabei der spektakuläre Überfall auf einen Banktresor sein, der tief unter den Straßen von Zürich verborgen liegt. Allein die Vorstellung, sich durch die Schweizer Finanzmetropole zu graben, um an einen der bestgesicherten Tresore Europas zu gelangen, verspricht genug Spannungspotenzial, um eine ganze Staffel zu tragen.

Ob das ungewöhnliche Drei-Zeitebenen-Konzept am Ende tatsächlich aufgeht und die Spannung über die komplette Staffel hinweg hält, bleibt abzuwarten. Das Zutaten-Paket aus renommierter Besetzung, europäischen Schauplätzen und einem der ambitioniertesten fiktiven Bankraub-Pläne der letzten Jahre lässt aber zumindest aufhorchen.

Wann ist das Finale von „12 12 12“?

Während am 13. November die ersten beiden Folgen von „12 12 12″ erscheinen, folgt jeweils jeden Freitag eine weitere Episode, bis am 25. Dezember 2026 das große Finale ansteht.