Exklusiver Test: Der neue Nanoleaf x Hue Controller

Heute hat Philips Hue zahlreiche neue Produkte und auch eine neue Backup-Funktion für die Hue Bridge vorgestellt. Alle Neuheiten haben wir in einem eigenen Artikel im Hueblog für euch zusammengefasst. Eines der Highlights ist aus meiner Sicht das neue Philips Hue Wall Light Module, auch als Nanoleaf x Hue Controller (zum Shop) bezeichnet. Wir konnten das gute Stück bereits ausprobieren, hier findet ihr das Video.

Und hier muss man ja einfach mal ehrlich sein: Funktional hat die Nanoleaf-App in den vergangenen Jahren im Prinzip alles Notwendige geboten. Ein echtes Highlight war die Anwendung aber nun auch nicht. So war es zum Beispiel sehr umständlich, schicke Farbverläufe über mehrere Nanoleaf-Panels hinweg zu kreieren. Und genau hier kommt Philips Hue ins Spiel.

Das neue Philips Hue Wall Light Module kann ganz einfach mit neuen oder auch schon bestehenden Nanoleaf-Installationen verbunden werden. Es ist kompatibel mit den Nanoleaf Shapes, die es als Triangle, Mini Triangle und Hexagon gibt. Es kann in Kombination mit dem Nanoleaf-Controller und der Nanoleaf-App oder auch komplett alleine genutzt werden. Wenn ihr nicht wollt, müsst ihr nicht einmal die Nanoleaf-App installieren.

Nanoleaf Shapes werden zu einer richtigen Philips Hue Lampe

Bei der Verbindung mit der Hue Bridge oder Hue Bridge Pro verhält sich der Nanoleaf x Hue Controller wie ein Gradient-Leuchtstreifen von Philips Hue. Das heißt: Ihr könnt nicht nur eine einzelne Farbe auswählen, sondern auch einen Farbverlauf erzeugen. Dazu könnt ihr drei Punkte im Farbkreis umher bewegen, die Berechnung des Farbverlaufs selbst übernimmt dann die Hue-App. Und das klappt wirklich ausgesprochen gut.

Natürlich könnt ihr die LED-Panels von Nanoleaf nicht nur manuell über die Hue-App steuern, sondern auch alle weiteren Funktionen verwenden. Ihr könnt Automationen erstellen, Hue Sync nutzen oder auch Schalter und Sensoren nutzen, um die Module ein- oder auszuschalten und die Szenen zu wechseln. Ich habe mein Philips Hue Wall Light Module zum Beispiel mit einem zuvor nicht genutzten Hue Wandschalter Modul verbunden.

Erfreulicherweise ist die ganze Geschichte gar nicht so teuer. Das Philips Hue Wall Light Module hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 39,99 Euro. Das ist, insbesondere wenn man schon einige Nanoleaf Shapes an der Wand und sonst alles mit Philips Hue ausgerüstet hat, eine faire Sache.

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Der Nanoleaf x Hue Controller im Video