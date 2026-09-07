DREO auf der IFA 2026: KI soll Luft und Heizung smarter machen

Luft reinigen und Räume heizen klingt zunächst wenig spektakulär. Der bekannte Hersteller DREO will daraus auf der IFA 2026 allerdings ein Smart Home-Thema machen. Unter dem Motto „AIR, Mastered“ zeigt der Hersteller neue Geräte, die ihre Umgebung stärker überwachen und automatisch auf Veränderungen reagieren sollen. KI und Vernetzung spielen dabei eine zunehmend wichtige Rolle.

Das neue Spitzenmodell Air Purifier 530S fällt zunächst durch sein erhöhtes Gehäuse auf. Dahinter steckt ein praktischer Ansatz: Die Konstruktion ermöglicht laut DREO eine 360-Grad-Luftansaugung und soll damit auch Staub und Tierhaare in Bodennähe besser erreichen. Ein spiralförmiger Lufteinlass soll den Luftstrom außerdem gezielter zum Lüfter führen und dabei Turbulenzen reduzieren.

HEPA-Filter trifft auf automatische Regelung

Bei der Filtertechnik setzt DREO auf eine Kombination aus True-HEPA-Filter und FiberCatch-Schicht. Der HEPA-Filter soll nach IEST-Standard 99,97 Prozent der Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern erfassen, während die zusätzliche Schicht größere Partikel wie Staub und Haare auffängt. Ein PM2.5-Sensor misst laufend die Luftqualität und kann die Leistung des Geräts automatisch anpassen. Im Schlafmodus soll der 530S dabei mit bis zu 18 dB besonders leise arbeiten.

Ungewöhnlicher ist die RGBIC-Beleuchtung des 530S. Der Leuchtring soll Veränderungen der Luftqualität direkt am Gerät sichtbar machen, so dass Nutzer und Nutzerinnen nicht jedes Mal die App öffnen müssen. Die Clean Air Delivery Rate liegt laut DREO bei 221 m³/h. Für die Steuerung stehen neben der DREO-App auch Amazon Alexa und Google Home zur Verfügung. Der 530S ist dabei nur eines von mehreren neuen Modellen: DREO zeigt außerdem die Luftreiniger 539S, 539AS, 338S und Macro Max AS.

DREO Air Intelligence soll mehrere Geräte zusammenbringen

Spannender als die einzelnen Messwerte ist DREOs neues Air Intelligence-System. Es soll verschiedene Daten aus dem Zuhause zusammenführen und daraus ein Bild des Raumklimas erstellen. Der „Home Wellness Score“ fasst beispielsweise Luftqualität und thermischen Komfort in einer Skala von 0 bis 100 zusammen. Gleichzeitig soll der „Energy Saving Status“ sichtbar machen, wie stark sich eine KI-Optimierung auf den Energieverbrauch auswirkt.

Mit dem Home Air Pilot will DREO schließlich mehrere Geräte miteinander koordinieren: Das System beobachtet die Wohnumgebung und soll kompatible Produkte abhängig von den aktuellen Bedingungen steuern. Dabei setzt DREO auch auf Matter als Grundlage für ein offeneres Smart Home. Parallel dazu zeigt der Hersteller neue Heiztechnik: Die AutoShift-Technologie verändert automatisch die obere Luftführung und wechselt zwischen gezielter Wärme und einer 360-Grad-Verteilung. Eine neue lüfterlose Konvektionsheizung soll zudem ohne klassischen Lüfter für leise und gleichmäßige Wärme sorgen.

Auf der IFA Dream Stage will DREO darüber hinaus gemeinsam mit Vertretern der Connectivity Standards Alliance und Polar darüber diskutieren, welche Rolle KI und Vernetzung künftig beim Raumklima spielen. Wer auf der IFA 2026 in Berlin zugegen ist, kann die Neuheiten des Hersteller in Halle 9 am Stand 130 begutachten. Weitere Informationen zu den neuen Produkten von DREO gibt es auch auf der offiziellen Website des Unternehmens.