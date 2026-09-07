Keynote-Vorschau: Alles, was Apple am Mittwoch ankündigen könnte

Schon am Mittwoch steigt in Cupertino die wohl größte und spannendste Keynote des Jahres, denn es stehen neue iPhones auf dem Programm. Ab 19 Uhr deutscher Zeit stell John Ternus und sein Team die neuen Produkte vor. Während für das iPhone 18 Pro nur kleine Neuerungen auf dem Plan stehen, betritt Apple mit dem ersten faltbaren iPhone auch Neuland.

Welche Produkte auf der Roadmap stehen, fassen wir folgend noch einmal zusammen.

iPhone Ultra oder iPhone Duo?

Ob das faltbare iPhone auf den Namen „iPhone Ultra“ oder „iPhone Duo“ hört, ist noch nicht final geklärt. Apples geplantes Foldable öffnet sich buchartig zu einem iPad-ähnlichen Layout: außen ein 5,5-Zoll-OLED-Display, innen ein 7,8-Zoll-OLED-Display. Trotz angestrebtem Design ohne Falte bleibt eine minimale Falz sichtbar, dafür sorgt ein robustes Flüssigmetall-Scharnier. Aufgeklappt soll es nur 4,5 Millimeter dünn sein. Wegen Platzmangels entfällt Face ID zugunsten von Touch ID in der Seitentaste, zudem fehlt das Teleobjektiv. MagSafe wird laut Bloomberg unterstützt. Es kommt mit A20-Pro-Chip, vermutlich 12 GB RAM und einem Akku zwischen 5.400 und 5.800 mAh, in Silber/Weiß und Grau. Preis: ab rund 2.000 US-Dollar.

iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max

Das iPhone 18 Pro bleibt optisch nah am iPhone 17 Pro, da das grundlegende Design sich nicht ändert. Die Hüllen des iPhone 17 Pro sollen weiter passen, wobei das Pro Max wegen eines größeren Akkus etwas dicker werden könnte. Neue Farben sind Dark Cherry, Hellblau sowie Silber oder Schwarz. Die Dynamic Island wird kleiner, verschwindet aber nicht. Dank A20-Pro-Chip und effizienterem LTPO+-Display soll die Akkulaufzeit spürbar steigen. Die Hauptkamera bekommt eine variable Blende für bessere Belichtung und Bokeh-Kontrolle, dazu eventuell einen dreilagigen Bildsensor von Samsung und eine lichtstärkere Telelinse. Die Kamerataste wird vereinfacht. Die Preise könnten zwischen 100 und 200 Euro steigen.

Apple Watch Series 12

Optisch bleibt die Apple Watch Series 12 unverändert, doch Apple könnte die das Keramikgehäuse erneut anbieten. Zudem ist mit einem neuen Prozessor zu rechnen, der die Gesundheits- und Fitnessmessung verbessern dürfte. Derzeit testet Apple eine Funktion, bei der der Herzfrequenzsensor durchgehend über den Tag hinweg Daten erfasst. Damit könnte eine neue Funktion in der Health-App einhergehen, die, ähnlich wie beim Oura Ring, wellnessbezogene Auswertungen liefert.

Apple Watch Ultra 4

Es ist noch unklar, ob es dieses Jahr überhaupt eine Ultra 4 geben wird. Wenn Apple einen Nachfolger präsentiert, fallen die Neuerungen wohl sehr klein aus. Lediglich ein neuer Prozessor könnte für etwas mehr Power und eine minimal längere Akkulaufzeit sorgen.

AirPods 5

Hinweise auf die AirPods 5 tauchten in macOS-26.7 auf, sodass neuen Ohrhörer gemeinsam mit den ‌iPhone 18 Pro‌-Modellen erscheinen könnten. Apple dürfte dabei auf einen überarbeiteten H3-Chip setzen, der für bessere Klangqualität und geringere Latenz sorgen soll. Auch weiterhin ist mit zwei Varianten zu rechnen: einer mit und einer ohne ANC.

Mögliche Smart Home Offensive

Gut möglich, dass Apple das September-Event nutzt, um neue Smart Home Produkte vorzustellen. Folgende Geräte sind dabei im Gespräch:

Home Hub : Apple arbeitet an einem Smart-Home-Hub mit 7-Zoll-Quadrat-Display, integrierter Kamera und Präsenzerkennung. Neben der Steuerung von Smart-Home-Geräten soll er auch Apps ausführen können. Gerüchten zufolge sind Videoanrufe, das Abspielen von Inhalten sowie die Interaktion mit der neuen KI-gestützten Siri-Version aus iOS 27 möglich. Der Marktstart wurde bislang verschoben, da Siri AI eine zentrale Rolle für das Gerät spielt.

: Apple arbeitet an einem Smart-Home-Hub mit 7-Zoll-Quadrat-Display, integrierter Kamera und Präsenzerkennung. Neben der Steuerung von Smart-Home-Geräten soll er auch Apps ausführen können. Gerüchten zufolge sind Videoanrufe, das Abspielen von Inhalten sowie die Interaktion mit der neuen KI-gestützten Siri-Version aus iOS 27 möglich. Der Marktstart wurde bislang verschoben, da Siri AI eine zentrale Rolle für das Gerät spielt. Apple TV 4K : Ein neues Apple TV-Modell mit schnellerem Prozessor ist in Arbeit und könnte bereits beim September-Event vorgestellt werden. Design-Änderungen sind nicht zu erwarten, doch der neue Chip dürfte Siri AI sowie neue Gaming-Funktionen unterstützen. Zudem deuten Hinweise im Apple-Code auf eine neue Fernbedienung hin.

: Ein neues Apple TV-Modell mit schnellerem Prozessor ist in Arbeit und könnte bereits beim September-Event vorgestellt werden. Design-Änderungen sind nicht zu erwarten, doch der neue Chip dürfte Siri AI sowie neue Gaming-Funktionen unterstützen. Zudem deuten Hinweise im Apple-Code auf eine neue Fernbedienung hin. HomePod mini: Der HomePod mini steht vor einem Refresh und soll ebenfalls einen schnelleren Prozessor erhalten. Design-Änderungen sind bislang nicht bekannt, neue Farboptionen sind jedoch denkbar.

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