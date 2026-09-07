Pexar VivKeep Pro: Bilderrahmen und Kalender in einem Gerät

Was digitale Bilderrahmen angeht, setze ich persönlich seit einiger Zeit auf zwei Top-Modelle von Aura Frames, beide mit einem matten Display. Zwei echte Premium-Rahmen, die sicherlich kein Schnäppchen sind. In genau diese Richtung bewegt sich nun auch Pexar, eine von Lexar betriebene Marke für Heimelektronik. Im Rahmen der IFA wurde der Pexar VivKeep Pro (Amazon-Link) mit 12,5 Zoll Display vorgestellt.

Im Mittelpunkt des neuen Bilderrahmens steht sicherlich das Display. Es kommt ein 2K-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.120 x 1.590 Pixeln zum Einsatz. 3,4 Millionen Pixel sind es insgesamt, dabei wird das für Fotos native Seitenverhältnis von 4:3 verwendet.

Noch etwas wichtiger ist allerdings die Beschichtung. Beim Pexar VivKeep Pro kommen geätztes, blendfreies Glas und ein vollständig laminiertes IPS-Display zum Einsatz. Es soll laut Hersteller einen Blickwinkel von 170 Grad bieten.

Und genau hier trennt sich meiner Meinung nach die Spreu vom Weizen. Gerade die günstigeren Bilderrahmen für unter 100 Euro bieten oft kein entspiegeltes Display. Und dann ist oftmals von den tollen Fotos bei der kleinsten Lichteinstrahlung nicht mehr viel zu sehen. Hier solltet ihr definitiv nicht sparen.

Pexar VivKeep Pro setzt auf Touchscreen mit zusätzlichen Funktionen

Im direkten Vergleich mit meinen Aura Frames setzt Pexar bei seinem Bilderrahmen nicht nur auf eine einfache Leiste, sondern gleich auf einen kompletten Touchscreen. Das ermöglicht natürlich viel mehr Optionen. So kann der Bilderrahmen auch euren Kalender anzeigen.

Über die Frameo-App auf dem Smartphone lässt sich ein bestehender Kalender, etwa von Google oder Outlook, in wenigen Schritten verbinden. Eine schrittweise Anleitung führt durch den Prozess, so dass der eigene Zeitplan innerhalb kürzester Zeit synchronisiert wird. Änderungen, die anschließend auf dem Smartphone vorgenommen werden, werden in Echtzeit auf dem Frameo aktualisiert.

Die Kalenderfunktion ist als optionales Feature konzipiert und beeinflusst nicht die gewohnte Nutzung des Bilderrahmens. Wer die Funktion aktiviert, kann durch Antippen von Datum und Uhrzeit auf dem Frameo den Kalender einblenden. Alternativ lässt sich die Anzeige in den Einstellungen deaktivieren, um den Fokus ausschließlich auf die Fotopräsentation zu legen.

Fotos können lokal gespeichert werden

Ebenfalls nicht zu verachten: Neben der Cloud-Anbindung bietet der Pexar VivKeep Pro auch einen lokalen Speicher. Fotos können auf Wunsch auch aus einer SD-Karte oder einem USB-Stick ausgelesen werden.

Der Pexar VivKeep Pro mit 12,5 Zoll Bildschirm ist seit dem 4. September 2026 bei Amazon erhältlich und kostet 249,99 Euro.