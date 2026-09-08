Last-Minute-Gerüchte: Wie ein Insider im MacRumors-Forum berichtet, soll das iPhone 18 Pro gleich 5 neue Kamera-Neuheiten erhalten. Zusammen mit einer umfassenden Überarbeitung der Kamera-App in iOS 27 plant Apple wohl diese Features.

Belichtungsanzeigen: Für eine präzisere Einschätzung der Belichtung beim Filmen oder Fotografieren lässt sich in der Kamera-App künftig eine Wellenform oder ein Histogramm einblenden. Das Histogramm veranschaulicht, welcher Bildanteil zu dunkel, zu hell oder im mittleren Bereich liegt. Die Wellenform liefert vergleichbare Werte, ordnet sie jedoch zusätzlich den entsprechenden Stellen im Bild zu.

Fokus-Peaking und Überbelichtungswarnung: Im Code wurden neue visuelle Hilfsmittel entdeckt, die direkt in der Kamera-Vorschau erscheinen. Beim Fokus-Peaking werden scharf abgebildete Kanten farblich umrandet, sodass sich der Fokusbereich leichter erkennen lässt. Ergänzend warnt eine Einblendung – wahlweise als durchgehende Farbfläche, pulsierender Farbton, diagonales Streifenmuster oder Schachbrettoptik – vor überbelichteten Bildbereichen.

Serienaufnahmen per Selbstauslöser: Statt wie bisher nur ein einzelnes zeitverzögertes Foto zu schießen, soll die Kamera künftig mehrere Aufnahmen in Folge ermöglichen. Der Countdown startet dabei jeweils direkt nach dem Auslösen neu, ohne auf den vollständigen Speichervorgang zu warten.

Manuelle Fokussierung: Ebenfalls in Tests aufgetaucht ist eine Funktion zur manuellen Fokuseinstellung, die den Autofokus umgeht – ein Prinzip, das aus der „Final Cut Camera“-App bereits bekannt ist. Ein ähnliches Feature existierte schon in iOS 26 in Form eines Fokus-Reglers, der jedoch in der ersten Beta von iOS 27 wieder verschwand. Der dazugehörige Code für die Fokussperre ist zwar weiterhin im System vorhanden, wurde von Apple aber auf kommende Geräte beschränkt, die erst mit iOS 27 ausgeliefert werden. Auf bestehenden iPhones bleibt die Funktion damit inaktiv.

Blendenabhängige Bildoptimierung: Eine weitere Anpassung in der Bildverarbeitung deutet auf ein zukünftiges iPhone-Modell mit variabler Blende hin, bei dem sich die Lichtöffnung des Objektivs anders als bisher stufenlos verändern lässt. iOS 27 kann demnach die Linsenkorrektur an die jeweilige Blendenstufe anpassen und verrechnet dafür bis zu vier verschiedene Referenzwerte, um ein möglichst gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

Es ist gut möglich, dass einige der neuen Kamera-Funktionen auch für ältere Modelle verfügbar gemacht werden. Die blendenabhängige Bildoptimierung weist allerdings darauf hin, dass das iPhone 18 Pro eine variable Blende erhält, sodass diese Funktion nur auf die neuesten Modelle beschränkt ist.

Obwohl die Funktionen im Code von iOS 27 auftauchen, stehen die genannten Features derzeit nicht zum Testen bereit.