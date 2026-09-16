Meross bringt neue Smart-Home-Sensoren und Matter-Hub an den Start

Meross baut sein Smart-Home-Portfolio rund um den MSH450P Matter Smart Hub Pro weiter aus. Die Steuerzentrale kombiniert WLAN, Ethernet, Bluetooth Low Energy (BLE), 433 MHz und Matter und soll damit einige Schwächen klassischer 433-MHz-Lösungen ausgleichen. Bis zu 32 Geräte lassen sich anbinden. Praktisch: Der Hub kann sich auch direkt mit einem Smartphone verbinden, so dass sich Gerätedaten lokal und ohne Internetzugang abrufen lassen.

Passend zum Hub bringt Meross mehrere Sensoren auf den Markt. Dazu gehören der MS120H für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, der MS220H als Tür- und Fenstersensor, der MS420H zur Erkennung von Wasserlecks sowie der MS700H, ein programmierbarer Smart Button. Die Geräte kommunizieren dabei nicht allesamt über Matter, sondern docken über Bluetooth am Hub an.

Der MS120H misst Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit und eignet sich damit beispielsweise für Automationen rund ums Raumklima. Meross gibt eine Temperaturgenauigkeit von 0,1°C und eine Genauigkeit von 1 Prozent für die relative Luftfeuchtigkeit an. Der Sensor arbeitet laut Hersteller in einem Bereich von -20 bis 60 °C und soll rund 20 Euro kosten.

Türen, Fenster und Wasserlecks überwachen

Der MS220H ist als Bluetooth-Kontaktsensor für Türen und Fenster gedacht. Sein Zustand kann über den MSH450P-Hub Sicherheitsmeldungen oder andere Smart-Home-Automationen auslösen. Der MS420H kümmert sich dagegen um eine eher unangenehme Aufgabe: Er erkennt austretendes Wasser und kann anschließend die Sirene beziehungsweise Sprachwarnungen des Hubs aktivieren. Beide Sensoren sollen ebenfalls etwa 20 Euro kosten.

Mit dem MS700H erweitert Meross das System außerdem um einen programmierbaren Taster. Damit lassen sich Routinen und Szenen per Knopfdruck starten, ohne dafür erst das Smartphone hervorzukramen. Der Preis liegt bei rund 26 Euro. Die neuen Sensoren sind zunächst im Meross-Shop erhältlich und waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bei Amazon gelistet.

Der neue Hub MSH450P kostet im Webshop von Meross rund 26 Euro und soll als zentrale Schnittstelle für die neuen Sensoren dienen. Laut Hersteller ist das Gerät für Temperaturen von -20 bis 60 °C ausgelegt und besitzt eine IP65-Zertifizierung sowie eine CR123A-Batterie. Wer bereits einen Matter- oder Thread-Hub besitzt, dürfte allerdings genau hinschauen: Die neuen Meross-Sensoren setzen für ihre Verbindung zum Hub auf Bluetooth statt auf Thread.