Apple macht Akkutausch beim iPhone 18 Pro teurer

Wer kein AppleCare für das iPhone abgeschlossen hat, muss bei Reparaturen am iPhone 18 Pro und Pro Max tiefer in die Tasche greifen. Wer den Batterieservice in Anspruch nehmen möchte, bezahlt fortan 149 Euro für den Akkutausch, der beim iPhone 17 Pro noch 135 Euro gekostet hat.

Ein Akkutausch beim iPhone 18 Pro kommt wohl erst dann in Frage, wenn das iPhone einige Jahre auf dem Buckel hat. Ob sich die Preise in dieser Zeit ändern, können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

Während die Preise für Rückglasschäden, Schaden an der Rückkamera, allgemeiner Displayschaden und Schaden an Display und Rückglas auf gleichem Niveau bleiben, will Apple für sonstige Schäden jetzt 100 Euro mehr haben. Statt 899 Euro verlangt Apple beim iPhone 18 Pro fortan 999 Euro, beim iPhone 18 Pro Max sind es 1.059 Euro statt 955 Euro. Diese Preise gelten fortan auch für die Pro-Modelle des iPhone 17.