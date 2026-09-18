WhatsApp bietet jetzt eine Suche direkt im Chat

Nachdem die Funktion seit einiger Zeit im Beta-Test ausprobiert wurde, rollt WhatsApp sie nun anscheinend großflächig aus: Einen Suchen-Button direkt im Chat. Auch bei mir ist das Icon in dieser Woche bereits aufgetaucht – und es kann das Leben tatsächlich ein bisschen angenehmer machen.

Wie habt ihr bisher in WhatsApp gesucht? Die meisten von euch werden sicherlich die Suche auf der Startseite genutzt haben, nur um sich dann darüber zu ärgern, dass dutzende Chats auftauchen und natürlich nicht nur der eine, um den es eigentlich ging. Natürlich gab es auch eine konkrete Suche im Chat selbst, diese ist in den Kontaktinfos versteckt. Nun erreicht man die Suche bedeutend schneller.

Sobald man im Chat ein kleines Stückchen nach oben scrollt, taucht oben rechts ein Icon mit einer Lupe auf. Darüber gelangt man direkt und ohne Umwege direkt in die Suche und kann die passenden Stellen im Chat schnell wiederfinden.

Ich war ja lange Zeit jemand, der WhatsApp nicht wirklich gut gefunden hat. Mittlerweile muss ich aber sagen, dass es zumindest bei der Software-Entwicklung ordentlich und vor allem flott voran geht…