Google Wardrobe kommt auf iOS: Google Fotos wird zum digitalen Kleiderschrank

Google bringt die eigene KI-gestützte Garderobenfunktion jetzt auch auf iOS. „Garderobe“ beziehungsweise „Wardrobe“ war zunächst Android-Usern vorbehalten und ist laut Aussage von Google im eigenen Blog zum Start in der Google-Fotos-App für iPhone und iPad in den USA, Indien und Brasilien verfügbar. Die Funktion soll dabei helfen, die eigene Kleidung digital zu organisieren und daraus neue Outfits zusammenzustellen.

Dafür durchsucht Google Fotos die persönliche Bildbibliothek nach Kleidungsstücken und extrahiert diese mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Die gefundenen Teile werden anschließend in einem digitalen Kleiderschrank gesammelt. Über den neuen Bereich „Garderobe“ innerhalb der Registerkarte „Sammlungen“ können Nutzer und Nutzerinnen ihre Kleidung ansehen und beispielsweise nach Oberteilen oder Unterteilen filtern.

Sind die Kleidungsstücke erst einmal erfasst, lassen sie sich direkt in der App zu verschiedenen Looks kombinieren. Google geht dabei noch einen Schritt weiter: Die zusammengestellten Outfits können virtuell an einem Avatar ausprobiert werden. So lässt sich zumindest digital überprüfen, wie die Kombination wirken könnte, bevor man tatsächlich vor dem Kleiderschrank steht.

Teilen und Moodboards inklusive

Die erstellten Looks bleiben dabei nicht zwingend auf dem eigenen Smartphone. User können ihre Outfit-Kombinationen mit anderen Personen teilen oder sie auf einem digitalen Moodboard speichern. Eine automatische „Dress Me“-Funktion, die auf Knopfdruck passende Kombinationen aus der vorhandenen Garderobe zusammenstellt, gehört allerdings bislang nicht zum angekündigten Funktionsumfang.

Die Idee dürfte vielen Filmfans bekannt vorkommen: In der Komödie „Clueless“ von 1995 nutzt Hauptfigur Cher Horowitz einen digitalen Kleiderschrank, um Outfits virtuell zusammenzustellen. Google greift dieses Konzept nun mit moderner KI-Technik auf und integriert es direkt in Google Fotos. Zusätzlich bekommt die App 15 neue Vorlagen für „Remix“, mit denen sich Fotos mit Hilfe von KI kreativ umgestalten lassen.

Auf iOS startet Google Wardrobe zunächst in den USA, Indien und Brasilien. Nach der ursprünglichen Android-Veröffentlichung ist damit nun auch Apples Plattform an der Reihe. Ob und wann die Garderobenfunktion in weiteren Ländern, beispielsweise Deutschland, verfügbar wird, hat Google bislang nicht näher angegeben. Die Google Fotos-App (App Store-Link) steht als kostenloser Download im deutschen App Store für iPhones und iPad ab iOS/iPadOS 18.0 oder neuer bereit.