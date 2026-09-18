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iPhone 18 Pro mit sehr guter Verfügbarkeit in den lokalen Apple Stores

Abholung heute und morgen möglich

Freddy7 Kommentare zu iPhone 18 Pro mit sehr guter Verfügbarkeit in den lokalen Apple Stores
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iPhone 18 Pro

Während Online-Bestellungen mit einer deutlich längeren Wartezeit verbunden sind, ist die Verfügbarkeit des iPhone 18 Pro in den lokalen Apple Stores echt gut. Viele Geräte könnt ihr in fast allen Farben und Konfigurationen schon morgen im Apple Store abholen, einige Stores haben sogar noch heute iPhones auf Lager!

So prüft ihr die Verfügbarkeit des iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Verfügbarkeit

Klickt euch in den Apple Online Store, das geht auch bequem über die Store-App, wählt euer Wunschmodell aus und prüft anschließend, ob eine Abholung in einem der 16 lokalen Apple Stores möglich ist. Meine Stichprobe zeigt, dass auch die Basismodelle mit 256 GB schon ab morgen zur Abholung bereitstehen.


Wer den Bestellstart vor einer Woche verpasst hat und sich jetzt spontan für einen Kauf entscheidet, muss keine langen Wartezeiten in Kauf nehmen. Eine Voraussetzung ist natürlich, dass man in der Nähe eines Apple Stores wohnt. Eine Liste aller deutschen Stores findet ihr übrigens hier.

Auch die neuen Apple Watch-Modelle sind auf Lager

Sensoren der Apple Watch Series 12

Eine ähnliche Situation zeigt sich auch bei der Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4, die teilweise noch heute, aber spätestens morgen zur Abholung im Store bestellt werden können.

Und wer sich für die AirPods 5 interessiert, kann beide Modelle in fast allen Apple Stores noch heute zur Abholung ordern.

iPhone 18 Pro bei Amazon bestellen

Bei Amazon ist die Verfügbarkeit nur für das iPhone 18 Pro gegeben. Viele Modelle sind mit Lieferung am Montag verfügbar, während das iPhone 18 Pro Max mit deutlich längeren Lieferzeiten zu kämpfen hat.

Apple iPhone 18 Pro 256 GB - Burgunder
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Die AirPods 5 sind auch bei Amazon lagernd, sodass eine Lieferung innerhalb der nächsten Tage erfolgt.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Auch das ist spannend

Kommentare 7 Antworten

  3. Ich bin mir nicht mehr sicher ob ich überhaupt noch ein iPhone kaufen werde. Nachdem ich hin und her überlegt habe bin ich zu dem Entschluss gekommen, das die Preise im Verhältnis zu den mickrigen Softwareverbesserungen ( ohne Siri AI ) etc. das nicht mehr wert sind. Selbst Google hat nun angekündigt seine Home Plattform für andere AI zu öffnen. Weiterhin hab ich eine Ultra 3 und es gibt noch immer keinen sms Versand via Satellit in Europa. Warum? Ich zahle und zahle und bekomme nur einen Bruchteil des Versprochenen.

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